Израиль стал первой страной, применившей лазерное оружие против вражеских дронов

Израиль представил бортовую лазерную систему, которая может сбивать вражеские дроны. По всей видимости, израильтяне извлекли уроки из столкновений с ХАМАС, в ходе которых кроме ракет использовались также дроны-камикадзе. Как отмечает Eurasian Times, появление дронов-камикадзе вынудило вооруженные силы по всему миру наращивать силы по борьбе с ними.

Министерство обороны Израиля объявило об успешном проведении испытаний по уничтожению беспилотников с помощью лазерной системы. Таким образом Израиль ”стал первой страной в мире, которая использовала лазерную технологию на самолетах для перехвата целей в ходе оперативного моделирования”, говорится в сообщении ведомства. Испытания проводились подразделением ”Янат” ВВС Израиля, Управлением оборонных исследований и разработок (DDR&D) и израильским оборонным подрядчиком Elbit Systems. Издание The Drive сообщает, что несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) было отслежено и уничтожено над испытательным полигоном с помощью новой бортовой лазерной системы. Во время испытания мощный лазерный поток был выпущен с борта самолета Cessna 208 Caravan.

Хотя подробности о возможностях лазерной системы пока не разглашаются, бригадный Генерал Янив Ротем, руководитель отдела исследований и разработок DDR&D, рассказал, что установка способна перехватывать дроны на расстоянии более километра.

Кроме того, воздушная лазерная система обеспечивает большее покрытие и гибкость для реагирования на угрозы БПЛА по сравнению с наземной лазерной системой. Ожидается, что новая воздушная лазерная система Израиля будет способна ”эффективно перехватывать дальние угрозы на больших высотах независимо от погодных условий”.

Лазерная установка более выгодна по сравнению с кинетическими перехватчиками. Очевидно, что стоимость перехвата значительно ниже, несмотря на высокие затраты на исследования и разработки, а также возможные расходы на закупку систем.

Стоимость перехвата - главный фактор в пользу новой лазерной системы Израиля. По словам министра обороны Израиля Бенни Ганца, ”демонстрация нового оружия важна как с точки зрения рентабельности, так и с точки зрения обороноспособности. Это новый уровень защиты на больших расстояниях и при столкновении с различными угрозами, обеспечение безопасности государства Израиль при экономии средств на перехват”.

Повышение эффективности противовоздушной обороны Израиля

Ожидается, что система дополнит постоянно увеличивающийся арсенал противоракетной обороны Израиля. По словам генерального директора отдела разведки, наблюдения, обнаружения целей и рекогнисцировки (ISTAR) компании Elbit Systems Орена Сабага, ”использование мощного лазера для проведения недорогого воздушного перехвата ракет и вражеских беспилотных летательных аппаратов ближе к районам их запуска и дальше от населенных пунктов значительно укрепит обороноспособность Израиля”.

В прошлом году министерство обороны Израиля объявило о разработке лазерного луча, способного сбивать приближающиеся ракеты и небольшие беспилотники, что стало возможным благодаря неуказанному ”технологическому прорыву”, сообщила The Times of Israel. Ссылаясь на бригадного генерала Янива Ротема, издание сообщает, что ”каждый запуск лазера будет стоить примерно доллар, не считая стоимости системы, по сравнению с десятками тысяч долларов, которые стоит каждая ракета-перехватчик ”Железного купола””.

В отчете также упоминается, что система может совершать бесконечное количество перехватов, если она была подключена к электричеству, в отличие от ”Железного купола”, который оснащен ограниченным количеством ракет-перехватчиков.

Считается, что новая авиационная мощная лазерная система усилит существующий арсенал противоракетной обороны Израиля. В недавних столкновениях с ХАМАС Израиль неоднократно подвергался атакам беспилотников, которые бросили вызов существующим израильским системам обороны, ”предназначенным для перехвата ракет и снарядов, следующих по относительно предсказуемым баллистическим траекториям”.

Многоуровневая сеть противоракетной обороны Израиля включает в себя зенитные ракетные комплексы ”Железный купол”, ”Пэтриот”, ”Праща Давида” и ”Стрела”, а также пилотируемые истребители и вертолеты.

Сообщается, что ”Железный купол” и его противоракеты ”Тамир” способны сбивать дроны, ракеты, а также артиллерию ближнего действия. Однако во время напряженных столкновений с палестинскими группировками в прошлом месяце сообщалось, что ”Железный купол” случайно сбил израильский ультралегкий самолет Skylark, приняв его за вражеский. Инцидент вызвал серьезные сомнения в способности системы ПВО ”Железный купол” ”безошибочно опознавать дружественные или враждебные воздушные объекты / самолеты”.

Системы противодействия дронам

Новая израильская лазерная система подчеркивает растущее значение средств защиты от беспилотных летательных аппаратов для противовоздушной обороны. В 2019 году появились сообщения о том, что наземная лазерная система ВВС США сбила ракеты во время испытаний, проведенных Исследовательской лабораторией ВВС (AFRL) и оборонным подрядчиком Lockheed Martin. ”Успешное испытание - большой шаг вперед для систем направленной энергии и враждебных угроз”, - сказал тогда генерал-майор ВВС США Уильям Кули, глава AFRL.

Ранее в этом году Eurasian Times сообщала о планах США по разработке мощной лазерной системы борьбы с дронами, способной сбивать вражеские БПЛА.

В отчете упоминается, что Управление оперативного реагирования и критических технологий армии, ответственное за боевые действия и требования к модернизации вооруженных сил, создало новый отдел по созданию мощных систем борьбы с дронами в разделе ”Противодействие малой беспилотной воздушной системе High Energy Laster или C -sUAS HEL.

Управление оперативного реагирования и критических технологий армии заявило, что ”экспоненциальный рост количества малых беспилотных авиационных систем (МБА) создает новые риски для Министерства обороны (DoD)”. Было отмечено, что с технологическим прогрессом малые беспилотные системы попадают в руки государственных субъектов, а также негосударственных субъектов и преступников.

В заявлении управления также упоминается о том, ”Министерство обороны должно защищать персонал, объекты и активы в среде, где все большее количество МБА будет делить небо с самолетами Министерства обороны, работать в воздушном пространстве над установками Министерства обороны и использоваться нашими противниками”.

Помимо Израиля и США, и Южная Корея объявили о планах разработки систем борьбы с дронами стоимостью $ 37,6 млн. По данным Министерства науки и информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) Южной Кореи, ожидается, что 23 научно-исследовательских института и компании разработают систему противодействия БПЛА для отслеживания и уничтожения незаконных беспилотных летательных аппаратов.