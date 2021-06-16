Собянин: в Москве драматическая ситуация с коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице драматическая ситуация с коронавирусом COVID-19.

"Ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически. В больницах лежит более 12 тыс человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков", - написал градоначальник в своем блоге.

Мэр также сообщил, что с начала кампании по вакцинации в Москве сделал прививки от COVID-19 более 1,8 млн человек.

По словам, защита от пандемии есть - это вакцинация. "Есть и полная доступность к одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания за всю историю страны", - обратил внимание Собянин.

Он отметил также, что вакцинация является личным делом каждого, однако оно перестает таковым быть, когда человек появляется в общественных местах и контактирует с другими людьми.



"В конечном счете, это дело каждого - прививаться или нет. Защитить себя или надеяться, что и так все обойдется. Это личное дело… до тех пор, пока ты сидишь дома или на даче. Когда человек выходит в общественные места и контактирует с другими людьми, он становится "звеном цепочки по распространению опасного вируса", особенно это касается работников сферы услуг", - подытожил градоначальник.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зарегистрировано 1 253 894 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 102 979 жителей столицы, умерли – 21 125.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 176 млн, из них более 3,8 млн человек скончались. В России выявлено 5 249 990 случаев заражения.