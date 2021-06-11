В Уральске объявлен режим ЧС из-за ртути в районе кладбища

В Уральске на Западе Казахстана объявили чрезвычайную ситуацию природного и техногенного характера местного масштаба.

"Объявить чрезвычайную ситуацию природного и техногенного характера местного масштаба в Уральске Западно-Казахстанской области в связи с обнаружением сильнодействующего ядовитого вещества", – говорится в приказе главы города.

По предварительной информации, ядовитым веществом является ртуть объемом 300-400 миллилитров, рассказал начальник управления ЧС Уральска Амангельды Ешмуханов, пишет Sputnik Казахстан.

"2 июня к нам поступила информация о проведении оперативных мероприятий по обнаружению сильнодействующего ядовитого вещества, предполагается ртуть. В связи с этим нами был выполнен ряд мер по поиску. Чтобы не возникла угроза выселения, отравления от ядовитых веществ было принято решение объявить режим ЧС местного масштаба, чтобы обезопасить наших граждан. Вещество было обнаружено в районе кладбища", – сообщил представитель службы ЧС.

В настоящее время угрозы здоровью и безопасности граждан нет. Яд собран в спецсосуд и доставлен в лабораторию.