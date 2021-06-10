Ревнивый житель Актобе ударил ножом свою возлюбленную на глазах ее дочери

В одном из магазинов Уральска мужчина на почве ревности ударил ножом свою возлюбленную. Об этом сообщили в департаменте полиции Западно-Казахстанской области.

Возвращаясь с работы домой, старший дознаватель управления дознания полиции области увидел, что из продуктового магазина на улице Монкеулы выбежал мужчина, а за ним кричавшая женщина. Страж порядка вызвал подкрепление и догнал мужчину. Тот сопротивлялся, однако полицейский сумел задержать его вместе с сотрудниками ночной патрульной группы.

По данным с камер видеонаблюдения удалось установить, что между мужчиной и продавцом произошла словесная ссора. В это же время в магазине находились второй продавец и несовершеннолетняя дочь потерпевшей. В какой-то момент житель Актобе набросился на гражданку и ударил ее ножом. После этого он попытался скрыться с места происшествия, однако его задержал находившийся поблизости правоохранитель.

Пострадавшую с проникающим колото-резаным ранение грудной клетки доставили в больницу, в настоящее время она находится в реанимации.

Сотрудники полиции выяснили, что нападавший и продавец были в близких отношениях примерно три года. На момент совершения преступлении мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время он находится в изоляторе, передает "Sputnik Казахстан".

