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Иран заинтересован в российском оружии

Иран заинтересован в российском оружии

У России и Ирана есть перспективы военно-технического сотрудничества, заявил в кулуарах съезда Союза машиностроителей глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"У нас с Ираном существуют давнишние отношения. Мы контрактные обязательства, которые у нас были по поставкам, осуществляем. Перспективы есть. <...> Тегеран заинтересован в различной номенклатуре [вооружения]", - сообщил Шугаев, пишет ТАСС.

Осень прошлого года посол Ирана в РФ Казем Джалали говорил о том, что Москва и Тегеран имеют хорошие перспективы для развития военно-технического сотрудничества после окончания эмбарго ООН на поставки вооружения.

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Вестник Кавказа

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