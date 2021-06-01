Иран заинтересован в российском оружии

У России и Ирана есть перспективы военно-технического сотрудничества, заявил в кулуарах съезда Союза машиностроителей глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"У нас с Ираном существуют давнишние отношения. Мы контрактные обязательства, которые у нас были по поставкам, осуществляем. Перспективы есть. <...> Тегеран заинтересован в различной номенклатуре [вооружения]", - сообщил Шугаев, пишет ТАСС.

Осень прошлого года посол Ирана в РФ Казем Джалали говорил о том, что Москва и Тегеран имеют хорошие перспективы для развития военно-технического сотрудничества после окончания эмбарго ООН на поставки вооружения.