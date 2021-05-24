В Грузии начинается вакцинация препаратом Sinovac

Иммунизация китайским препаратом Sinovac начинается в Грузии в понедельник.

Согласно исследованию из Индии, китайская вакцина отличается 90% эффективностью, однако пока препарат не получил авторизацию ВОЗ. Sinovac является химически инактивированной цельновирусной противокоронавирусной вакциной, сообщает "Спутник-Грузия".

Напомним, что Грузия получила сто тыс доз китайского препарата. Сделать прививку от COVID-19 могут лица старше 18 лет.