Москва переиграет Запад на торговых путях

После распада Советского Союза дискуссии о торговых путях на Кавказе в основном сводилось к тому, что маршруты Север-Юг и Восток-Запад, поддерживаемые соответственно Москвой и Западом, являются конкурентами. Любые позитивные новости в отношении одного из них рассматривались как поражение другого в экономическом и геополитическом отношении.

The Jamestown Foundation в материале Moscow Now Seeking to Make the Caspian Both a North-South and an East-West Hub пишет, что существуют веские причины, по которым это мнение остается неизменным. Если маршрут Север-Юг станет доминирующим, страны региона, вероятно, останутся в орбите Москвы. Если маршрут Восток-Запад станет более важным, государства Кавказа и Центральной Азии, по-видимому, получат альтернативный выход к международным рынкам.

Первое утверждение весьма вероятно, и Москва активно развивает связи с Ираном, Индией и внешним миром. Однако второе утверждение может быть поставлено под сомнение из-за усилий Москвы по разработке альтернативных маршрутов Восток-Запад, которые дадут ей возможность влиять на другие постсоветские республики. В результате они будут использовать именно российский коридор Восток-Запад.

Стремление российского правительства разработать маршрут Север-Юг усилилось в последние недели. Москва обязалась помочь Ирану расширить железнодорожные линии в рамках интермодальной транспортной сети от России до Индийского океана, а на днях RT сообщила, что ”открытие долгожданного мультимодального транспортного коридора через Иран станет толчком для развития двусторонней торговли между Россией и Индией”. Это будет иметь не только экономические, но и геополитические последствия. Новый маршрут подорвет влияние западных санкций на Иран и переориентирует Индию, предоставляя партнерам России по Евразийскому экономическому союзу новые международные перспективы.

Использование Каспийского моря сделает доставку через вышеуказанный коридор дешевле, чем альтернативные железнодорожные маршруты из стран Центральной Азии, предпочитаемые США. По этой причине его развитие, по мнению аналитиков, подорвет американское влияние в регионе и одновременно расширит российское влияние. Иными словами, коридор Север-Юг, наконец начнет играть ту роль, которую президент России Владимир Путин наметил для него в 2012 году (что вряд ли кого-то удивит, даже на Западе). В конце концов, именно на это надеялась Москва, хотя Запад ошибочно полагал, что сможет заблокировать коридор за счет санкций в отношении Тегерана.

Москва также предпринимает важные шаги по интеграции в торговый путь Восток-Запад, который исторически получал поддержку западных стран. На протяжении более двух десятилетий Запад в целом и Соединенные Штаты в частности продвигали транскаспийские трубопроводы, а также трубопроводы и железные дороги, идущие из западных портов Каспия через Грузию в Турцию. При этом Европа и США надеялись получить доступ к запасам углеводородов в регионе, полагая, что смогут усилить политическое влияние в столицах Кавказа.

Российское правительство решило перехватить инициативу у Запада посредством расширения системы каналов между Каспийским и Азовским морями. В современном мире перевозка товаров по морю дешевле, чем по железным и автодорогам. Таким образом, многие предпочтут использовать морской транзит, что даст России конкурентное преимущество.

Канал между Каспийским и Черным морями ранее мало использовался, поскольку система каналов не обновлялась: местами они были сильно заилены и не были способны обслуживать большие корабли или даже сильно загруженные баржи. Но теперь правительства регионов России работают над восстановлением существующей системы и расширением ее таким образом, чтобы сократить маршрут и сделать возможным пропуск гораздо большего количества грузов.

В краткосрочной перспективе улучшенная и расширенная система каналов будет выгодна в основном для внутренней торговли в Российской Федерации. Однако ряд аналитиков, в том числе и Азиз Абдраимов на портале ”Ритм Евразии”, уже с нетерпением ждет, когда по морскому маршруту можно будет перевозить грузы с востока на запад таким образом, чтобы конкурировать с западными железными дорогами, расположенными дальше на юг. В результате Москва будет важную роль в торговле между Востоком и Западом, и не только между Центральной Азией и Европой, но и между Китаем и Европой.

Разворот к восточно-западному российскому маршруту произойдет нескоро, учитывая трудности, с которыми Москва непременно столкнется, превращая его в привлекательный вариант. Другие страны региона, как указывает Абдраимов, продолжат создание альтернативных транзитных коридоров. Но впервые Москва заявляет о том, что Каспий может быть как коридором Север-Юг, так и Восток-Запад, и оба они будут соответствовать ее интересам.