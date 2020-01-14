Трасса Адлер - Красная Поляна может стать платной

Власти Кубани намерены в течение двух лет полностью перевести в платный режим трассу Адлер - Красная Поляна, - сообщили в пресс-службе министерства транспорта региона.

Этот вопрос уже прорабатывается – пока трасса находится в ведении Росавтодора, но в случае консенсуса она будет передана под контроль госкомпании "Автодор", - передает "АиФ-Юг".

В перспективе Минтранс намерен внедрить на трассе безбарьерную систему оплаты free-flow, когда можно будет оплатить проезд по платной дороге, не теряя времени в пунктах оплаты: автомобили без остановок проезжают через рамку с оборудованием фиксации проезда, а его оплата производится с лицевого счета пользователя по транспондеру или с помощью распознавания регистрационных знаков.

Сейчас оплатить проезд можно только в специально оборудованных пунктах, что вызывает пробки и снижает эффективность трассы.