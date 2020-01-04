В пожарах в Австралии гибнут люди и животные

В Австралии бушуют пожары - пламенем охвачены свыше 5,5 млн га леса, на юго-востоке страны проходит массовая эвакуация, объявлен режим ЧС.

Огонь уже убил десять человек, минимум 28 объявлены в розыск, уничтожены почти 1300 зданий, однако жители пострадавших районов уверены, что власти им не помогают - во время визита премьера они обрушились на него с критикой и отказались пожимать руку, - передает телеканал "Дождь".

Количество погибших в лесных пожарах с начала осени животных почти не поддается исчислению – известно, что это почти полмиллиарда животных и птиц.

Причем в ближайшее время погода не улучшится, - уверены метеорологи.