Forbes опубликовал антирейтинг российских миллиардеров

Рейтинг самых разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год Forbes дополнил антирейтингом, подсчитав, кто из российских предпринимателей потерял больше всех денег за 10 лет.

Ожидаемо рейтинг возглавил Олег Дерипаска, по которому санкции США ударили сильнее, чем по кому-либо еще: за 10 лет он потерял $6,7 млрд и сейчас владеет лишь $4 млрд. Дерипаске пришлось отказаться от контрольной доли в компаниях РУСАЛ и En+, чтобы спасти их от санкций.

На втором месте председатель совета директоров АФК «Система» Евгений Евтушенков – он потерял $6,4 млрд и сейчас владеет только $2,1 млрд. На третье строке председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин – он даже перестал быть миллиардером, поскольку потерял $5,9 млрд из прежних $6,4 млрд.

На четвертом место оказался владелец группы «Онэксим» Михаил Прохоров, потерявший $3,3 млрд, а на пятом – бывший основной владелец банка «Уралсиб» Николай Цветков, утративший $2,7 млрд.

Далее следует менее впечатляющие, хотя все равно значительные потери. Так, председатель совета директоров «Евроцемент груп» Филарет Гальчев, потеряв более $1,9 млрд, оказался на шестом месте антирейтинга, а экс-владелец «Уралкалия» Дмитрий Рыболовлев на седьмом, так как его капитал уменьшились на $1,8 млрд.

Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина потеряла $1,7 млрд и заняла восьмое место. Экс-владелец застройщика СУ-155 Михаил Балакин без $1,6 млрд взял девятое место, а замыкает десятку миллиардеров, проживших десятые годы хуже остальных, председатель совета директоров «Национальной резервной корпорации» Александр Лебедев – он недосчитался, переходя в 2020-й год более $1,5 млрд по сравнению с 2010 годом.