Владимир Высоцкий и Иран: ко дню памяти поэта

Стихи и песни Владимира Высоцкого затрагивают сотни сюжетов из разных стран, эпох, жизненных ситуаций, политики.
В том числе Владимир Семенович запечатлел в своих стихах историческое для Ирана событие, современником которого он стал – свержение шаха Пехлеви и провозглашение Исламской Республики в 1979 году, – а также обратился к образу Ирана в любовной лирике.
Высоцкий про Пехлеви и Хомейни
В своем стихотворении «Лекция о международном положении» Высоцкий писал о событиях в Иране:
При власти, при деньгах ли, при короне ли –
Судьба людей швыряет как котят.
Ну как мы место шаха проворонили?! –
Нам этого потомки не простят.
Шах расписался в полном неумении.
Вот тут его возьми – и замени!
Где взять? У нас любой второй в Туркмении –
Аятолла, и даже Хомейни!
Историческая справка
Мохаммад Реза из династии Пехлеви – тридцать пятый шах Ирана. За 12 лет своего правления Мохаммад Реза стремился преобразить свою страну и провел серию реформ. Они получили название «Белая революция» и были призваны, по мнению шаха, защитить Иран от возможности «Красной революции», коммунистической. Преобразования коснулись аграрной и социальной сферы, были направлены на укрепление экономики.
- Женщины получили избирательное право.
- Городская и сельская инфраструктура были модернизированы.
- Крестьянские хозяйства в условиях засушливого климата были оборудованы новыми оросительными системами.
- Велась серьезная борьба с неграмотностью.
Но даже этого оказалось мало, чтобы противостоять оппозиции – шиитскому духовенству, лидером которого стал аятолла Рухолла Хомейни. Хомейни подвергал критике шаха за чересчур, по его мнению, светский характер власти, политику сближения с Западом и сложную экономическую ситуацию в стране.
Высоцкий про любовь и Иран
От истории – к любовной лирике. Герой песни «Она была в Париже» страдает из-за того, что никак не догонит свою возлюбленную, которая постоянно ездит по миру. Стихотворение посвящено, кстати, актрисе Ларисе Лужиной.
Когда она находится в Париже, шанс на встречу, пусть мизерный, но есть. Герой бросает работу на заводе, начинает учить французский язык: «Засел за словари на совесть и на страх». Следующая остановка – Варшава, но «преследователь» не сдается. Он уже готов объясниться с ней по-польски, как вдруг выясняется:
Но что ей до того — она уже в Иране,
Я понял: мне за ней, конечно, не успеть!
Иран становится для лирического герой недосягаемой точкой. И даже любовь не способна привести его туда.
В биографии Владимира Высоцкого - путешествия в экзотические для советского времени США и Канаду, Францию и Германию. Однако, подобно герою своей песни, Высоцкий в Иране так и не побывал. Видимо, это удел русского поэта – улавливать суть Ирана на расстоянии, ведь «Персидские мотивы» Есенина тоже были написаны не в Иране.