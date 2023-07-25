Владимир Высоцкий и Иран: ко дню памяти поэта

25 июля – день памяти поэта Владимира Высоцкого. Великий бард ушел из жизни 43 года назад. В этот день его поклонники слушают любимые песни певца. Но мало кто знает, что в творчестве Высоцкого нашлось место и Ирану.

Стихи и песни Владимира Высоцкого затрагивают сотни сюжетов из разных стран, эпох, жизненных ситуаций, политики.

В том числе Владимир Семенович запечатлел в своих стихах историческое для Ирана событие, современником которого он стал – свержение шаха Пехлеви и провозглашение Исламской Республики в 1979 году, – а также обратился к образу Ирана в любовной лирике.

Высоцкий про Пехлеви и Хомейни

В своем стихотворении «Лекция о международном положении» Высоцкий писал о событиях в Иране:

При власти, при деньгах ли, при короне ли – Судьба людей швыряет как котят. Ну как мы место шаха проворонили?! – Нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении. Вот тут его возьми – и замени! Где взять? У нас любой второй в Туркмении – Аятолла, и даже Хомейни!

Историческая справка

Мохаммад Реза из династии Пехлеви – тридцать пятый шах Ирана. За 12 лет своего правления Мохаммад Реза стремился преобразить свою страну и провел серию реформ. Они получили название «Белая революция» и были призваны, по мнению шаха, защитить Иран от возможности «Красной революции», коммунистической. Преобразования коснулись аграрной и социальной сферы, были направлены на укрепление экономики.

Женщины получили избирательное право.

Городская и сельская инфраструктура были модернизированы.

Крестьянские хозяйства в условиях засушливого климата были оборудованы новыми оросительными системами.

Велась серьезная борьба с неграмотностью.

Но даже этого оказалось мало, чтобы противостоять оппозиции – шиитскому духовенству, лидером которого стал аятолла Рухолла Хомейни. Хомейни подвергал критике шаха за чересчур, по его мнению, светский характер власти, политику сближения с Западом и сложную экономическую ситуацию в стране.

Высоцкий про любовь и Иран

От истории – к любовной лирике. Герой песни «Она была в Париже» страдает из-за того, что никак не догонит свою возлюбленную, которая постоянно ездит по миру. Стихотворение посвящено, кстати, актрисе Ларисе Лужиной.

Когда она находится в Париже, шанс на встречу, пусть мизерный, но есть. Герой бросает работу на заводе, начинает учить французский язык: «Засел за словари на совесть и на страх». Следующая остановка – Варшава, но «преследователь» не сдается. Он уже готов объясниться с ней по-польски, как вдруг выясняется:

Но что ей до того — она уже в Иране,

Я понял: мне за ней, конечно, не успеть!

Иран становится для лирического герой недосягаемой точкой. И даже любовь не способна привести его туда.

В биографии Владимира Высоцкого - путешествия в экзотические для советского времени США и Канаду, Францию и Германию. Однако, подобно герою своей песни, Высоцкий в Иране так и не побывал. Видимо, это удел русского поэта – улавливать суть Ирана на расстоянии, ведь «Персидские мотивы» Есенина тоже были написаны не в Иране.