Турбулентность в самолете: насколько опасна, где трясет сильнее всего, как себя обезопасить?

21 мая Боинг-777-300ER сингапурской авиакомпании Singapope Airlines, выполнявший рейс Лондон-Сингапур, спустя 11 часов полета попал в зону сильной турбулентности. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку в Бангкоке. В результате инцидента один человек погиб, более сотни других получили травмы разной степени тяжести. 26 мая во время рейса Доха-Дублин самолет катарской Qatar Airways тоже пережил турбулентность, в результате которой пострадало 12 человек.
Что такое турбулентность?
Турбулентность - одно из самых непредсказуемых погодных явлений, за которым внимательно следят пилоты, выполняющие рейсы. Если говорить простыми словами, то турбулентность - это неравномерное движение воздуха, обусловленное вихрями и вертикальными воздушными течениями. Турбулентность бывает незначительной, когда самолет слегка покачивается, и серьезной, которая может привести к потере контроля над воздушным средством и даже спровоцировать его повреждение.
Как чувствуется турбулентность в самолете?
Каждый, кто хоть раз в своей жизни летал в самолете, скорее всего, ощутил на себе турбулентность. Непродолжительную турбулентность, в частности, называют воздушными ямами, и ощущения от нее такие же, как если на машине вдруг попадаешь в яму на дороге: самолет несильно трясет, иногда он покачивается, теряет и набирает высоту в небольших пределах. При сильной турбулентности, если пассажир не пристегнут, его может выбить из сиденья, а сам самолет резко теряет и набирает высоту. Непродолжительное время также может ощущаться невесомость.
Где чаще всего бывает турбулентность?
Зачастую турбулентность возникает, когда самолет пролетает над высокими горами, океанами, пересекает экватор, а также при попадании в струйное течение - сильный воздушный поток с горизонтальной осью. Эксперты отмечают, что турбулентность - довольно сложное явление, на интенсивность которого влияют, в том числе такие факторы, как высокая влажность и температура. Чем выше самолет, тем ниже риск попасть в турбулентность.
Какая бывает турбулентность?
Видов турбулентности, которая в последнее время все чаще становится причиной экстренных посадок, много.
- Турбулентность, которая возникает в условиях ясного, безоблачного неба на большой высоте, называется турбулентностью ясного неба. Такая турбулентность зачастую связана с попаданием в струйное течение в верхних слоях атмосферы. Турбулентность ясного неба достаточно сильная и внезапная, и может вызывать серьезную тряску в самолете.
- Конвективная турбулентность возникает в теплые солнечные дни, когда поверхность Земли прогревается неравномерно, в результате чего теплый воздух поднимается наверх столбами, а холодный опускается вниз. Самолеты, попадая в такие столбы, начинают трястись.
- Когда теплый фронт поднимается холодной воздушной массой, что вызывает трение между двумя массами, возникает фронтальная турбулентность.
- Механическую турбулентность провоцирует трение между воздухом и поверхностью, зачастую представленной неровным ландшафтом или искусственными объектами. К механической турбулентности также относится и ”горная волна”, которая возникает при образовании вихрей со стороны горных хребтов.
- Грозовая турбулентность (как в фильме ”Турбулентность”) возникает при попадании самолета в грозовой фронт.
- Турбулентность при сдвиге ветра обусловлена изменением направления и скорости ветра на определенном горизонтальном или вертикальном участке.
Где турбулентность сильнее всего в мире?
По информации сайта Turbli, который отслеживает области турбулентности по всему миру, в пятерку самых турбулентных стран вошли:
- 1. Французская Полинезия
- 2. Фиджи
- 3. Пакистан
- 4. Намибия
- 5. Уругвай.
Что касается актуальных направлений, то места распределились так:
- 31. Египет
- 35. Иран
- 37. Белоруссия
- 53. Киргизия
- 66. Турция
- 68. Саудовская Аравия
- 75. Таджикистан
- 111. Узбекистан
- 120. Азербайджан
- 121. Туркменистан
- 124. Армения
- 165. Россия.
Что касается конкретных маршрутов, то на восьмом месте рейтинга европейских маршрутов оказался Ереван – Тбилиси; а среди азиатских маршрутов лидирует Алматы – Бишкек.
Что может случиться при турбулентности?
Турбулентность - достаточно опасное явление, интенсивность которого увеличивается с годами, что, по мнению ученых, связано с изменением климата. Непристегнутый пассажир во время сильной турбулентности может пострадать. Основная рекомендация по безопасности - не отстегивать ремень во время всего полета без необходимости, поскольку турбулентность в большинстве случаев невозможно предсказать.
Где турбулентность ощущается меньше всего?
По словам пилотов, чем больше самолет, тем меньше ощущается турбулентность. Лучше всего сидеть в средней части самолет самолета, где находятся крылья, поскольку эта одна из самых стабильных частей воздушного судна, наиболее близко расположенная к его центру тяжести. Сильнее всего турбулентность чувствуют те, кто летит в хвостовой части.
Опасна ли турбулентность?
В целом турбулентность можно отнести к умеренно опасным явлениям. Фактически каждый рейс в мире сопровождается турбулентностью, но случаев крайне сильной турбулентности на сегодняшний день хоть и становится больше по-прежнему относительно мало. Кроме того, развиваются и технологии, помогающие избегать зон турбулентности, в частности инструменты для более точного прогнозирования погоды. В свою очередь пилоты самолетов проходят обучение, чтобы понимать, как обходить воздушные ямы и как обезопасить экипаж и пассажиров, если избежать турбулентность невозможно.