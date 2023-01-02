Турбулентность в самолете: насколько опасна, где трясет сильнее всего, как себя обезопасить?

Турбулентность достаточно частое явление, однако в последнее время ее интенсивность увеличивается, угрожая безопасности пассажиров более 150 тысяч рейсов, которые выполняются каждый день по всему миру. Что такое турбулентность, какие воздушные маршруты самые опасные и что делать при турбулентности в самолете - рассказываем в этом материале.

21 мая Боинг-777-300ER сингапурской авиакомпании Singapope Airlines, выполнявший рейс Лондон-Сингапур, спустя 11 часов полета попал в зону сильной турбулентности. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку в Бангкоке. В результате инцидента один человек погиб, более сотни других получили травмы разной степени тяжести. 26 мая во время рейса Доха-Дублин самолет катарской Qatar Airways тоже пережил турбулентность, в результате которой пострадало 12 человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое турбулентность?

Турбулентность - одно из самых непредсказуемых погодных явлений, за которым внимательно следят пилоты, выполняющие рейсы. Если говорить простыми словами, то турбулентность - это неравномерное движение воздуха, обусловленное вихрями и вертикальными воздушными течениями. Турбулентность бывает незначительной, когда самолет слегка покачивается, и серьезной, которая может привести к потере контроля над воздушным средством и даже спровоцировать его повреждение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как чувствуется турбулентность в самолете?

Каждый, кто хоть раз в своей жизни летал в самолете, скорее всего, ощутил на себе турбулентность. Непродолжительную турбулентность, в частности, называют воздушными ямами, и ощущения от нее такие же, как если на машине вдруг попадаешь в яму на дороге: самолет несильно трясет, иногда он покачивается, теряет и набирает высоту в небольших пределах. При сильной турбулентности, если пассажир не пристегнут, его может выбить из сиденья, а сам самолет резко теряет и набирает высоту. Непродолжительное время также может ощущаться невесомость.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где чаще всего бывает турбулентность?

Зачастую турбулентность возникает, когда самолет пролетает над высокими горами, океанами, пересекает экватор, а также при попадании в струйное течение - сильный воздушный поток с горизонтальной осью. Эксперты отмечают, что турбулентность - довольно сложное явление, на интенсивность которого влияют, в том числе такие факторы, как высокая влажность и температура. Чем выше самолет, тем ниже риск попасть в турбулентность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая бывает турбулентность?

Видов турбулентности, которая в последнее время все чаще становится причиной экстренных посадок, много.

Турбулентность, которая возникает в условиях ясного, безоблачного неба на большой высоте, называется турбулентностью ясного неба . Такая турбулентность зачастую связана с попаданием в струйное течение в верхних слоях атмосферы. Турбулентность ясного неба достаточно сильная и внезапная, и может вызывать серьезную тряску в самолете.

. Такая турбулентность зачастую связана с попаданием в струйное течение в верхних слоях атмосферы. Турбулентность ясного неба достаточно сильная и внезапная, и может вызывать серьезную тряску в самолете. Конвективная турбулентность возникает в теплые солнечные дни, когда поверхность Земли прогревается неравномерно, в результате чего теплый воздух поднимается наверх столбами, а холодный опускается вниз. Самолеты, попадая в такие столбы, начинают трястись.

возникает в теплые солнечные дни, когда поверхность Земли прогревается неравномерно, в результате чего теплый воздух поднимается наверх столбами, а холодный опускается вниз. Самолеты, попадая в такие столбы, начинают трястись. Когда теплый фронт поднимается холодной воздушной массой, что вызывает трение между двумя массами, возникает фронтальная турбулентность .

. Механическую турбулентность провоцирует трение между воздухом и поверхностью, зачастую представленной неровным ландшафтом или искусственными объектами. К механической турбулентности также относится и ”горная волна”, которая возникает при образовании вихрей со стороны горных хребтов.

провоцирует трение между воздухом и поверхностью, зачастую представленной неровным ландшафтом или искусственными объектами. К механической турбулентности также относится и ”горная волна”, которая возникает при образовании вихрей со стороны горных хребтов. Грозовая турбулентность (как в фильме ”Турбулентность”) возникает при попадании самолета в грозовой фронт.

(как в фильме ”Турбулентность”) возникает при попадании самолета в грозовой фронт. Турбулентность при сдвиге ветра обусловлена изменением направления и скорости ветра на определенном горизонтальном или вертикальном участке.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где турбулентность сильнее всего в мире?

По информации сайта Turbli, который отслеживает области турбулентности по всему миру, в пятерку самых турбулентных стран вошли:

1. Французская Полинезия

2. Фиджи

3. Пакистан

4. Намибия

5. Уругвай.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что касается актуальных направлений, то места распределились так:

31. Египет

35. Иран

37. Белоруссия

53. Киргизия

66. Турция

68. Саудовская Аравия

75. Таджикистан

111. Узбекистан

120. Азербайджан

121. Туркменистан

124. Армения

165. Россия.

Что касается конкретных маршрутов, то на восьмом месте рейтинга европейских маршрутов оказался Ереван – Тбилиси; а среди азиатских маршрутов лидирует Алматы – Бишкек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что может случиться при турбулентности?

Турбулентность - достаточно опасное явление, интенсивность которого увеличивается с годами, что, по мнению ученых, связано с изменением климата. Непристегнутый пассажир во время сильной турбулентности может пострадать. Основная рекомендация по безопасности - не отстегивать ремень во время всего полета без необходимости, поскольку турбулентность в большинстве случаев невозможно предсказать.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Где турбулентность ощущается меньше всего?

По словам пилотов, чем больше самолет, тем меньше ощущается турбулентность. Лучше всего сидеть в средней части самолет самолета, где находятся крылья, поскольку эта одна из самых стабильных частей воздушного судна, наиболее близко расположенная к его центру тяжести. Сильнее всего турбулентность чувствуют те, кто летит в хвостовой части.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опасна ли турбулентность?

В целом турбулентность можно отнести к умеренно опасным явлениям. Фактически каждый рейс в мире сопровождается турбулентностью, но случаев крайне сильной турбулентности на сегодняшний день хоть и становится больше по-прежнему относительно мало. Кроме того, развиваются и технологии, помогающие избегать зон турбулентности, в частности инструменты для более точного прогнозирования погоды. В свою очередь пилоты самолетов проходят обучение, чтобы понимать, как обходить воздушные ямы и как обезопасить экипаж и пассажиров, если избежать турбулентность невозможно.