Вестник Кавказа

Турбулентность в самолете: насколько опасна, где трясет сильнее всего, как себя обезопасить?

Екатерина Винник
Турбулентность в самолете: насколько опасна, где трясет сильнее всего, как себя обезопасить?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турбулентность достаточно частое явление, однако в последнее время ее интенсивность увеличивается, угрожая безопасности пассажиров более 150 тысяч рейсов, которые выполняются каждый день по всему миру. Что такое турбулентность, какие воздушные маршруты самые опасные и что делать при турбулентности в самолете - рассказываем в этом материале.

21 мая Боинг-777-300ER сингапурской авиакомпании Singapope Airlines, выполнявший рейс Лондон-Сингапур, спустя 11 часов полета попал в зону сильной турбулентности. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку в Бангкоке. В результате инцидента один человек погиб, более сотни других получили травмы разной степени тяжести. 26 мая во время рейса Доха-Дублин самолет катарской Qatar Airways тоже пережил турбулентность, в результате которой пострадало 12 человек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое турбулентность?

Турбулентность - одно из самых непредсказуемых погодных явлений, за которым внимательно следят пилоты, выполняющие рейсы. Если говорить простыми словами, то турбулентность - это неравномерное движение воздуха, обусловленное вихрями и вертикальными воздушными течениями. Турбулентность бывает незначительной, когда самолет слегка покачивается, и серьезной, которая может привести к потере контроля над воздушным средством и даже спровоцировать его повреждение. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как чувствуется турбулентность в самолете?

Каждый, кто хоть раз в своей жизни летал в самолете, скорее всего, ощутил на себе турбулентность. Непродолжительную турбулентность, в частности, называют воздушными ямами, и ощущения от нее такие же, как если на машине вдруг попадаешь в яму на дороге: самолет несильно трясет, иногда он покачивается, теряет и набирает высоту в небольших пределах. При сильной турбулентности, если пассажир не пристегнут, его может выбить из сиденья, а сам самолет резко теряет и набирает высоту. Непродолжительное время также может ощущаться невесомость. 

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где чаще всего бывает турбулентность?

Зачастую турбулентность возникает, когда самолет пролетает над высокими горами, океанами, пересекает экватор, а также при попадании в струйное течение - сильный воздушный поток с горизонтальной осью. Эксперты отмечают, что турбулентность - довольно сложное явление, на интенсивность которого влияют, в том числе такие факторы, как высокая влажность и температура. Чем выше самолет, тем ниже риск попасть в турбулентность.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какая бывает турбулентность?

Видов турбулентности, которая в последнее время все чаще становится причиной экстренных посадок, много. 

  • Турбулентность, которая возникает в условиях ясного, безоблачного неба на большой высоте, называется турбулентностью ясного неба. Такая турбулентность зачастую связана с попаданием в струйное течение в верхних слоях атмосферы. Турбулентность ясного неба достаточно сильная и внезапная, и может вызывать серьезную тряску в самолете. 
  • Конвективная турбулентность возникает в теплые солнечные дни, когда поверхность Земли прогревается неравномерно, в результате чего теплый воздух поднимается наверх столбами, а холодный опускается вниз. Самолеты, попадая в такие столбы, начинают трястись. 
  • Когда теплый фронт поднимается холодной воздушной массой, что вызывает трение между двумя массами, возникает фронтальная турбулентность
  • Механическую турбулентность провоцирует трение между воздухом и поверхностью, зачастую представленной неровным ландшафтом или искусственными объектами. К механической турбулентности также относится и ”горная волна”, которая возникает при образовании вихрей со стороны горных хребтов. 
  • Грозовая турбулентность (как в фильме ”Турбулентность”) возникает при попадании самолета в грозовой фронт. 
  • Турбулентность при сдвиге ветра обусловлена изменением направления и скорости ветра на определенном горизонтальном или вертикальном участке. 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Где турбулентность сильнее всего в мире?

По информации сайта Turbli, который отслеживает области турбулентности по всему миру, в пятерку самых турбулентных стран вошли: 

  • 1. Французская Полинезия  
  • 2. Фиджи 
  • 3. Пакистан 
  • 4. Намибия 
  • 5. Уругвай.
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что касается актуальных направлений, то места распределились так:

  • 31. Египет
  • 35. Иран
  • 37. Белоруссия
  • 53. Киргизия
  • 66. Турция
  • 68. Саудовская Аравия
  • 75. Таджикистан
  • 111. Узбекистан
  • 120. Азербайджан
  • 121. Туркменистан
  • 124. Армения
  • 165. Россия.

Что касается конкретных маршрутов, то на восьмом месте рейтинга европейских маршрутов оказался Ереван – Тбилиси; а среди азиатских маршрутов лидирует Алматы – Бишкек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что может случиться при турбулентности?

Турбулентность - достаточно опасное явление, интенсивность которого увеличивается с годами, что, по мнению ученых, связано с изменением климата. Непристегнутый пассажир во время сильной турбулентности может пострадать. Основная рекомендация по безопасности - не отстегивать ремень во время всего полета без необходимости, поскольку турбулентность в большинстве случаев невозможно предсказать. 

Вид из самолета
© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Где турбулентность ощущается меньше всего?

По словам пилотов, чем больше самолет, тем меньше ощущается турбулентность. Лучше всего сидеть в средней части самолет самолета, где находятся крылья, поскольку эта одна из самых стабильных частей воздушного судна, наиболее близко расположенная к его центру тяжести. Сильнее всего турбулентность чувствуют те, кто летит в хвостовой части.

Самолет над морем
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Опасна ли турбулентность?

В целом турбулентность можно отнести к умеренно опасным явлениям. Фактически каждый рейс в мире сопровождается турбулентностью, но случаев крайне сильной турбулентности на сегодняшний день хоть и становится больше по-прежнему относительно мало. Кроме того, развиваются и технологии, помогающие избегать зон турбулентности, в частности инструменты для более точного прогнозирования погоды. В свою очередь пилоты самолетов проходят обучение, чтобы понимать, как обходить воздушные ямы и как обезопасить экипаж и пассажиров, если избежать турбулентность невозможно.

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