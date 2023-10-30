Странствия Афанасия Никитина в Музее Востока

В музее Востока открылась выставка ”За три моря. Странствия Афанасия Никитина”, посвященная 555-летию с начала путешествия знаменитого тверского купца. В экспозиции представлено более 100 экспонатов: археологические находки, русские, иранские и индийские рукописи и миниатюры XV-XVI веков, предметы быта и этнографии стран, которые описал Никитин.

Выставка станет опытом музейного прочтения бессмертного литературного произведения — "Хожения за три моря". Экспозицию также дополняет показ советско-индийского фильма 1958 года ”Хождение за три моря”.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса:

Это был первый советско-индийский фильм про великого купца тверского, Афанасия Никитина. 50 городов посетил Афанасий Никитин, проплыл по трем морям. Увидел много всего. Также много всего вы увидите, конечно, не столько, сколько Афанасий Никитин, но достаточно много, в наших залах. Такие люди, как Афанасий Никитин, который не побоялся плыть по этим морям бушующим, по нашей великой Волге, не побоялся ничего. Он достиг Индии. Он, правда, когда уже в обратную дорогу собрался, не добрался до Твери родной. Похоронен он в Смоленской губернии, в тех краях. Тем не менее в родную Россию он вернулся.

На выставке можно познакомиться с религией, обычаями, нравами, материальной культурой и экономикой стран, которые посетил Афанасий Никитин между 1468 и 1474 годами: это Золотая Орда, Иран, Индия, арабские страны, восточноафриканский берег, Османская империя, Азербайджан и Дагестан.

Куратор выставки ”За три моря. Странствия Афанасия Никитина” Илья Зайцев:

Кавказ сыграл в путешествии Никитина очень важную роль. Он был ограблен под Астраханью, его судно недалеко от современной Махачкалы в Дагестане попало в шторм, спутники Никитина были взяты в плен. Он неоднократно бывал в Дербенте, пытаясь вызволить своих спутников. Дербент тогда был частью государства Ширваншахов, правил тогда Фаррух Йасар. Именно как спутник из посольства от Ивана III Афанасий Никитин и отправился на Восток к Фарруху Йасару. Никитин сопровождал купеческий караван Асанбега, одного из послов Фарруха Йасара. Это была часть государственной миссии, которую Афанасий Никитин, по всей видимости, выполнял. Поэтому Кавказ играл в этом путешествии ключевую роль.

Будучи лишенным средств к существованию, лишенным части своих товарищей, он в какой-то момент, видимо, находясь в Дербенте, решил не возвращаться на Русь, а пошел в Баку, а далее пошел уже в Иран для того, чтобы по всей видимости, продолжать этот свой нелегкий путь. Все его дальнейшее путешествие строилось как раз благодаря тому, в каких условиях он оказался на Кавказе.

- Илья Зайцев.

Баку он посвящает всего несколько строк своего текста. Он пишет, что там ”горит неугасимый огонь”. То есть, безусловно, он имел в виду нефтяные промыслы, на тот момент нефть добывали, конечно, не такими способами, как сейчас, но Азербайджан, как нефтяная точка на карте, безусловно, тогда был очень известен. И он об этом прямо пишет: ”Огонь горит неугасимый”.

- куратор выставки.

Мы попытались это проиллюстрировать замечательной графикой азербайджанских художников, видами Баку, которые сохранились, если мы берем Ичери-шехер, то сохранился практически дворец Ширваншахов в том самом первозданном состоянии, в котором мог его видеть сам Афанасий Никитин. Поэтому эти иллюстрации, мне кажется, как нельзя лучше отображают те образы, с которыми Афанасий Никитин столкнулся в Азербайджане - в Баку, и до этого в Дербенте.

- Илья Зайцев

Выставка ”За три моря. Странствия Афанасия Никитина” проводится при поддержке фонда ”История Отечества” и Международного нумизматического клуба. Она продлится до 11 февраля 2024 года.