Что такое социальный рейтинг
Социальный рейтинг или система социального кредита - широкая нормативно-правовая база для определения ”надежности” как физических лиц, так и предпринимателей, корпораций и государственных учреждений по всему Китаю. По сути, это продолжение многотысячелетней традиции социальных разграничений. Действие системы социального кредита распространяется не только на граждан Китая, но и на любой иностранный бизнес, который действует на территории государства.
Система социального рейтинга в КНР охватывает 80% провинций, регионов и городов. Почти 33 млн предприятий в Китае также действует в рамках корпоративного социального рейтинга. Благодаря этой системе, КНР удается эффективно бороться с коррупцией и другими финансовыми нарушениями.
Цели социального рейтинга
Чтобы понять, как работает социальный рейтинг в Китае, нужно разобраться для чего он нужен. В последние годы система социального рейтинга была значительно усовершенствована и на сегодняшний день она решает следующий задачи:
- Оценка финансовой кредитоспособности - определение надежности физического или юридического лица для предоставления товаров/услуг в кредит.
- Исполнение судебных решений.
- Торговая надежность для противодействия незаконным практикам в коммерции.
- Социальная надежность - поддержка и воспитание нравственности среди населения.
- Контроль работы правительства. Под действие системы социального рейтинга попадают все чиновники КНР.
Как работает социальный рейтинг в Китае
Работа системы обеспечивается тремя ключевыми механизмами:
- Сбор и обмен информацией. Информация/данные собираются как муниципальными, так и центральными органами управления и передаются в систему. Алгоритмы больших данных (Big Data), с помощью которых большие объемы информации структурируются, также используются в системе социального рейтинга.
- Создание списков. На основе собранных данных физические и юридические лица попадают в списки, некоторых из которых общедоступные, а другие нет.
- Наказания, санкции и вознаграждения. В зависимости от того, в какой список попал человек, система социального рейтинга определяет, наказать его или поощрить.
Как устроена система социального рейтинга в Китае
Система социального рейтинга оценивает физических лиц и предприятия на основе сбора и анализа данных. Система предусматривает рейтинг от 1 балла до 1000 или буквенную градацию от А до D. В настоящий момент в Китае нет централизованной системы социального рейтинга, тем не менее правительство прилагает все усилия для ее создания.
Среди нарушений, за которые снижается социальный рейтинг (количество баллов), есть такие:
- опасное вождение
- долгое непосещение родителей
- выгуливание собаки без поводка
- курение в неположенных местах
- переход проезжей части в неположенном месте
- воровство
- публикация фейковых новостей
- чрезмерные траты на бесполезные вещи.
Что такое черный список?
В Китае создано немало черных списков, как национальных, так и региональных, в которые люди и предприятия попадают за различные виды нарушений. Компании в нежелательном списке оказываются за:
- финансовые аферы
- неуплату банковских долгов
- инсайдерскую торговлю
- выдачу недействительных страховых свидетельств
- дезинформацию
- мошенничество.
Социальный рейтинг и наказания
Среди наказаний в рамках системы соцрейтинга в Китае выделяют шесть категорий:
- Запрет на путешествия. В 2019 году более 20 млн человек попали в черный список тех, кому запрещено путешествовать самолетом или поездом из-за низкого социального кредита.
- Ограниченный доступ к государственным услугам, в частности в сфере здравоохранения и образования.
- Ограничения в трудоустройстве.
- Многочисленные проверки со стороны госорганов.
- Публичное пристыжение.
- Ограниченный доступ к финансовым услугам, в том числе отказ в предоставлении кредита.
На что влияет социальный рейтинг в Китае?
В противовес черным спискам, куда попадают те, кто нарушает правила, в Китае действуют красные списки. В них попадают те, у кого высокий социальный рейтинг, и соответственно, им положены определенные привилегии:
- снижение числа инспекций компаний и предприятий
- ускоренное предоставление государственных услуг
- скидки при оплате счетов на электроэнергию
- возможность бронирования отелей без депозита
- лучшие процентные ставки в банках
- кредитные каникулы.