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На протяжении последних 10 лет в Китае действует система социального рейтинга - одна из основополагающих концепций экономического развития страны. Социальный рейтинг, впервые представленный в 2014 году, сейчас действует на большей части территории КНР. Что такое социальный рейтинг, какие наказания и бонусы он предусматривает?

Что такое социальный рейтинг

Социальный рейтинг или система социального кредита - широкая нормативно-правовая база для определения ”надежности” как физических лиц, так и предпринимателей, корпораций и государственных учреждений по всему Китаю. По сути, это продолжение многотысячелетней традиции социальных разграничений. Действие системы социального кредита распространяется не только на граждан Китая, но и на любой иностранный бизнес, который действует на территории государства.

Система социального рейтинга в КНР охватывает 80% провинций, регионов и городов. Почти 33 млн предприятий в Китае также действует в рамках корпоративного социального рейтинга. Благодаря этой системе, КНР удается эффективно бороться с коррупцией и другими финансовыми нарушениями.

Цели социального рейтинга

Чтобы понять, как работает социальный рейтинг в Китае, нужно разобраться для чего он нужен. В последние годы система социального рейтинга была значительно усовершенствована и на сегодняшний день она решает следующий задачи:

Оценка финансовой кредитоспособности - определение надежности физического или юридического лица для предоставления товаров/услуг в кредит.

Исполнение судебных решений.

Торговая надежность для противодействия незаконным практикам в коммерции.

Социальная надежность - поддержка и воспитание нравственности среди населения.

Контроль работы правительства. Под действие системы социального рейтинга попадают все чиновники КНР.

Как работает социальный рейтинг в Китае

Работа системы обеспечивается тремя ключевыми механизмами:

Сбор и обмен информацией. Информация/данные собираются как муниципальными, так и центральными органами управления и передаются в систему. Алгоритмы больших данных (Big Data), с помощью которых большие объемы информации структурируются, также используются в системе социального рейтинга. Создание списков. На основе собранных данных физические и юридические лица попадают в списки, некоторых из которых общедоступные, а другие нет. Наказания, санкции и вознаграждения. В зависимости от того, в какой список попал человек, система социального рейтинга определяет, наказать его или поощрить.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как устроена система социального рейтинга в Китае

Система социального рейтинга оценивает физических лиц и предприятия на основе сбора и анализа данных. Система предусматривает рейтинг от 1 балла до 1000 или буквенную градацию от А до D. В настоящий момент в Китае нет централизованной системы социального рейтинга, тем не менее правительство прилагает все усилия для ее создания.

Среди нарушений, за которые снижается социальный рейтинг (количество баллов), есть такие:

опасное вождение

долгое непосещение родителей

выгуливание собаки без поводка

курение в неположенных местах

переход проезжей части в неположенном месте

воровство

публикация фейковых новостей

чрезмерные траты на бесполезные вещи.

Что такое черный список?

В Китае создано немало черных списков, как национальных, так и региональных, в которые люди и предприятия попадают за различные виды нарушений. Компании в нежелательном списке оказываются за:

финансовые аферы

неуплату банковских долгов

инсайдерскую торговлю

выдачу недействительных страховых свидетельств

дезинформацию

мошенничество.

Социальный рейтинг и наказания

Среди наказаний в рамках системы соцрейтинга в Китае выделяют шесть категорий:

Запрет на путешествия. В 2019 году более 20 млн человек попали в черный список тех, кому запрещено путешествовать самолетом или поездом из-за низкого социального кредита. Ограниченный доступ к государственным услугам, в частности в сфере здравоохранения и образования. Ограничения в трудоустройстве. Многочисленные проверки со стороны госорганов. Публичное пристыжение. Ограниченный доступ к финансовым услугам, в том числе отказ в предоставлении кредита.

На что влияет социальный рейтинг в Китае?

В противовес черным спискам, куда попадают те, кто нарушает правила, в Китае действуют красные списки. В них попадают те, у кого высокий социальный рейтинг, и соответственно, им положены определенные привилегии:

снижение числа инспекций компаний и предприятий

ускоренное предоставление государственных услуг

скидки при оплате счетов на электроэнергию

возможность бронирования отелей без депозита

лучшие процентные ставки в банках

кредитные каникулы.