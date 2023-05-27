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Социальный рейтинг в Китае: как работает система наказаний и поощрений

Екатерина Винник
Социальный рейтинг в Китае: как работает система наказаний и поощрений
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
На протяжении последних 10 лет в Китае действует система социального рейтинга - одна из основополагающих концепций экономического развития страны. Социальный рейтинг, впервые представленный в 2014 году, сейчас действует на большей части территории КНР. Что такое социальный рейтинг, какие наказания и бонусы он предусматривает?

Что такое социальный рейтинг 

Социальный рейтинг или система социального кредита - широкая нормативно-правовая база для определения ”надежности” как физических лиц, так и предпринимателей, корпораций и государственных учреждений по всему Китаю. По сути, это продолжение многотысячелетней традиции социальных разграничений. Действие системы социального кредита распространяется не только на граждан Китая, но и на любой иностранный бизнес, который действует на территории государства.

Система социального рейтинга в КНР охватывает 80% провинций, регионов и городов. Почти 33 млн предприятий в Китае также действует в рамках корпоративного социального рейтинга. Благодаря этой системе, КНР удается эффективно бороться с коррупцией и другими финансовыми нарушениями.

Цели социального рейтинга 

Чтобы понять, как работает социальный рейтинг в Китае, нужно разобраться для чего он нужен. В последние годы система социального рейтинга была значительно усовершенствована и на сегодняшний день она решает следующий задачи: 

  • Оценка финансовой кредитоспособности - определение надежности физического или юридического лица для предоставления товаров/услуг в кредит. 
  • Исполнение судебных решений. 
  • Торговая надежность для противодействия незаконным практикам в коммерции.
  • Социальная надежность - поддержка и воспитание нравственности среди населения.
  • Контроль работы правительства. Под действие системы социального рейтинга попадают все чиновники КНР. 

Как работает социальный рейтинг в Китае 

Работа системы обеспечивается тремя ключевыми механизмами: 

  1. Сбор и обмен информацией. Информация/данные собираются как муниципальными, так и центральными органами управления и передаются в систему. Алгоритмы больших данных (Big Data), с помощью которых большие объемы информации структурируются, также используются в системе социального рейтинга. 
  2. Создание списков. На основе собранных данных физические и юридические лица попадают в списки, некоторых из которых общедоступные, а другие нет. 
  3. Наказания, санкции и вознаграждения. В зависимости от того, в какой список попал человек, система социального рейтинга определяет, наказать его или поощрить. 
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Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как устроена система социального рейтинга в Китае 

Система социального рейтинга оценивает физических лиц и предприятия на основе сбора и анализа данных. Система предусматривает рейтинг от 1 балла до 1000 или буквенную градацию от А до D. В настоящий момент в Китае нет централизованной системы социального рейтинга, тем не менее правительство прилагает все усилия для ее создания. 

Среди нарушений, за которые снижается социальный рейтинг (количество баллов), есть такие: 

  • опасное вождение
  • долгое непосещение родителей 
  • выгуливание собаки без поводка
  • курение в неположенных местах
  • переход проезжей части в неположенном месте
  • воровство 
  • публикация фейковых новостей  
  • чрезмерные траты на бесполезные вещи.

Что такое черный список? 

В Китае создано немало черных списков, как национальных, так и региональных, в которые люди и предприятия попадают за различные виды нарушений. Компании в нежелательном списке оказываются за: 

  • финансовые аферы 
  • неуплату банковских долгов
  • инсайдерскую торговлю
  • выдачу недействительных страховых свидетельств
  • дезинформацию 
  • мошенничество.

Социальный рейтинг и наказания 

Среди наказаний в рамках системы соцрейтинга в Китае выделяют шесть категорий: 

  1. Запрет на путешествия. В 2019 году более 20 млн человек попали в черный список тех, кому запрещено путешествовать самолетом или поездом из-за низкого социального кредита. 
  2. Ограниченный доступ к государственным услугам, в частности в сфере здравоохранения и образования. 
  3. Ограничения в трудоустройстве.
  4. Многочисленные проверки со стороны госорганов. 
  5. Публичное пристыжение.
  6. Ограниченный доступ к финансовым услугам, в том числе отказ в предоставлении кредита.

На что влияет социальный рейтинг в Китае?

В противовес черным спискам, куда попадают те, кто нарушает правила, в Китае действуют красные списки. В них попадают те, у кого высокий социальный рейтинг, и соответственно, им положены определенные привилегии: 

  • снижение числа инспекций компаний и предприятий
  • ускоренное предоставление государственных услуг 
  • скидки при оплате счетов на электроэнергию
  • возможность бронирования отелей без депозита
  • лучшие процентные ставки в банках
  • кредитные каникулы.
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