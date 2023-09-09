Похороны в древности: как отправляли в страну, откуда не возвращаются

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Похоронный ритуал - неотъемлемая часть культуры. В каждом регионе в разные исторические эпохи существовало огромное множество способов провести погребение. От древних цивилизаций Египта и Рима до разнообразных обычаев коренных народов и современных обществ похоронные ритуалы всегда отражали верования, ценности и традиции той или иной культуры.

Похороны в древности

Первые захоронения стали производить более 50 тысяч лет назад, а самым первым местом погребения считается пещера Кафзех в Израиле, которой более 10 тысяч лет. В доисторические времена люди хоронили умерших в пещерах. Их останки помещали в гробы с самым разными погребальными предметами: одеждой, важными для умершего вещами и едой.

В разных регионах хоронили по-разному, но похороны всегда выполняли определенные функции:

Практическую . Древние люди пришли к понимаю того, что погребение мертвых способствует поддержанию чистоты и помогает избежать нашествия животных-падальщиков.

. Древние люди пришли к понимаю того, что погребение мертвых способствует поддержанию чистоты и помогает избежать нашествия животных-падальщиков. Ритуальную. Доисторические похороны зачастую сопровождались церемониями, отражающими духовные и религиозные верования древних обществ.

Доисторические похороны зачастую сопровождались церемониями, отражающими духовные и религиозные верования древних обществ. Социальную. Похороны укрепляли социальную структуру и иерархию ранних сообществ.

Обеспечивающую связь с предками. В древности места захоронения нередко становились священными: на них родственники умерших демонстрировали свое почтение предкам и общались с ними.

Похороны в Месопотамии

Жители Шумера и Вавилона верили, что души умерших отправляются в подземный мир - ”Страну, откуда не возвращаются”, которая находится в недрах планеты. Считалось, что если закопать умерших под землей, так у них быстрее начнется жизнь после смерти. Хоронили обычно недалеко от домов умерших, чтобы у их родственников всегда была возможность принести им еду и воду и задобрить богов. Многих хоронили с их личными вещами, которые могли понадобится в загробной жизни. Иногда слуг умерших с высоким социальным статусом хоронили с хозяевами.

Похоронные традиции египтян

В целом похоронные традиции египтян напоминали вавилонские, за исключением двух моментов:

умерших мумифицировали фараонов (правителей) Египта хоронили в пирамидах.

Места захоронений для обычных древних египтян находились на западном берегу реки Нил. Похоронные процессии сопровождались скорбящими в одежде, олицетворяющей божеств, связанных со смертью, в частности Исиду.

Похороны в Древней Греции

Греки верили, что дух покидает тело, как воздух легкие, поэтому важно было как можно быстрее доставить умершего в загробный мир. Через день или два после смерти на рассвете проводилась похоронная процессия под названием экфора: тело, украшенное венками и гирляндами переносили либо на место погребения, либо к погребальному костру. На могилы устанавливали колонны - стелы и ярко раскрашенные статуи. Греки верили в бессмертие и считали, что сохранение памяти об умерших обеспечивает им вечную жизнь.

Похороны в Древнем Риме

Римляне продолжили похоронные традиции древних греков, правда, сделав обряд погребения еще более пышным и торжественным. Для похорон тела помещались в богато украшенные мраморные саркофаги. Помимо погребения в Римской империи также практиковали и кремацию, а оставшийся от усопших пепел складывали в урны. Римские похороны завершались ритуальным пиршеством, обеспечивавшим душе выход в загробный мир.

Похороны в индуистской культуре

В индуистской культуре умерших хоронили сразу: на закате или рассвете. Погребальные традиции в Индии носят название антьешти. Самым традиционным способом захоронения была кремация: тело усопшего умащивали маслами, благовониями и водой из священной реки Ганг, над телом читали мантры. Сжигали тела на погребальном костре в священном месте - в идеале на берегу Ганга со всем необходимым для встречи с богами. Пепел собирался и развеивался над Гангом на третий день после кремации, что символизировало расставание души с телом. Близкие умершего скорбели 12 дней, затем устраивалось застолье в память об усопшем.

Китайский похоронный обряд

В Китае было много сложных ритуалов, исполняемых не только во время, но и после похорон, поскольку в конфуцианстве считалось, что дети обязаны родителям, а мертвые могут влиять на живых. Отчасти практика фэн-шуй была разработана с тем, чтобы определять наилучшие места захоронения. Зачастую мертвых хоронили с предметами, символизирующими то, что принадлежало им в жизни: как, например, в случае с терракотовой армией первого императора Китая - Циня Шихуанди.

Похороны индейцев Америки

Индейцы сиу ждут год, прежде чем похоронить умершего. Усопший в своей лучшей одежде хранится в пустом стволе дерева.

Индейцы чиппева хоронят мертвых сразу же.

У индейцев ирокезов есть так называемые ”скорбные войны”, которые ведутся в память о воинах, погибших в битве. Они нападают на врага и забирают одного из них в плен.

Похороны в воздухе

Воздушные похороны распространены в Тибете среди буддистов, которые считают важным отправить души своих умерших прямо в небо. В ходе этого похоронного ритуала тела оставляются на воздухе, часто разрезанные на куски для птиц и животных. Таким образом буддисты избавляются от опустевшего сосуда, то есть теа, позволяют душе от него отделиться и обеспечивают круговорот жизни, поддерживая животных.