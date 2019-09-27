От Азербайджана до Германии: маршруты музыканта Анара Брамо

Играть на скрипке Анар Брамо (Ибрагимов) учился сначала в Баку, а потом в Германии и Австрии. Сейчас он известен как скрипач, дирижер и композитор. Расскажем, почему музыкант придумал себе псевдоним, как получил возможность сыграть на скрипке Паганини и какое свое сочинение посвятил дирижеру Фуаду Ибрагимову.

Музыкальная семья и учеба в Баку

Анар Ибрагимов родился в 1981 году в Баку в музыкальной семье. Его отец – скрипач, мама – арфистка, дядя — виолончелист, ученик Мстислава Ростроповича. Играть на скрипке мальчик начал в пять лет под руководством отца, а через два года поступил в Бакинскую гимназию искусств. Однако "по-настоящему музыку и скрипку" Анар, по собственному признанию, "стал любить и понимать лет с четырнадцати". Его первой любимой пластинкой из домашней фонотеки был концерт Иоганна Себастьяна Баха для двух скрипок с оркестром в исполнении Гидона Кремера и Татьяны Гринденко. В 1995 году Анар сыграл первый сольный концерт в филармонии, а через два года с отличием окончил гимназию. В 1998 году он стал студентом Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова: занятия в классе Баяндура Мехтиева скрипач вспоминает "с большой душевной теплотой", а своего педагога называет "чутким профессором и хорошим психологом", у которого был "особый подход к каждому студенту".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как Анар сыграл на скрипке Паганини?

На один из концертов студента Ибрагимова пришла посол Италии в Азербайджане Маргарита Коста. Запись понравившегося ей выступления дипломат отправила в Италию, и молодому музыканту предложили сыграть на скрипке Никколо Паганини Sivori. Этот инструмент для знаменитого исполнителя создал французский мастер Жан Батист Вильом, потом Паганини подарил его своему ученику Эрнесто Камилло Сивори, под именем которого скрипка и вошла в историю. Теперь Sivori принадлежит Генуэзскому муниципалитету, хранится в музее и покидает его очень редко. В августе 2002 года скрипку привезли в Баку специально для Анара. Выступление в историко-архитектурном заповеднике Атешгях – храме огня, расположенном недалеко от Баку, он называет одним из самых ярких и интересных событий в своей жизни.

Концерт прошел довольно романтично, в Атешгях горел огонь, и я весь концерт играл виртуозные произведения под аккомпанемент камерного оркестра имени Кара Караева

– скрипач.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Учеба в Германии

В том же 2002-м Анар окончил Бакинскую музыкальную академию и продолжил образование в Германии. В Музыкальной академии Фолькванг в Эссене он занимался у профессора Наны Яшвили, выпускницы Московской консерватории, ученицы Леонида Когана. По словам музыканта, для него "это было большой радостью" – он "рос на записях легендарных русских скрипачей и мечтал получить ту самую легендарную "русскую скрипичную школу"". Кроме того, Ибрагимов участвовал в мастер-классах Мстислава Ростроповича, Дмитрия Ситковецкого и Виктора Третьякова.

Сотрудничество с Гидоном Кремером

В 2003 году Гидон Кремер пригласил Анара в свой знаменитый камерный оркестр "Кремерата Балтика". Записями этого коллектива Ибрагимов, по его признанию, "восторгался, еще когда учился в Баку", и оказаться его частью было для молодого музыканта "чем-то невероятно особенным". Он "постоянно слушал игру великого Гидона, учась у него многому", а еще в составе "Кремераты" получил "уникальную возможность работать и играть со знаменитыми музыкантами".

Гидон очень добрый и чуткий человек, всегда готов помочь советом, направить, вдохновить, и я ему всегда буду благодарен за тот шанс, который он мне дал

– Ибрагимов.

Учеба в Австрии

В классе известного скрипичного педагога Бориса Кушнира в Венской консерватории Ибрагимов окончил аспирантуру. О своем профессоре музыкант рассказывает так:

Он умеет всегда очень тонко указать на ошибки ученика, часто с чувством юмора, поэтому его замечания всегда хорошо воспринимаются.

А в 2017 году учитель и ученик даже вместе сыграли концерт Баха для двух скрипок с оркестром в престижном Венском Концертхаусе.

Дружба с Фуадом Ибрагимовым

С дирижером Фуадом Ибрагимовым Анар подружился еще в Бакинской музыкальной академии. Оба учились у Баяндура Мехтиева, постоянно вместе музицировали. Фуад, как и Анар, продолжил образование в Германии.

Не счесть разного рода концертов, которые мы вместе сыграли за все годы дружбы, и не вспомнить все города, где вместе концертировали

– скрипач.

На афишах их фамилии всегда стояли рядом, и многие думали, что музыканты – братья. Поначалу Ибрагимовы пытались объяснять, что они просто однофамильцы, а потом уже "просто поддакивали, тем более что и вправду ощущали себя родными братьями". Несколько лет назад Анар Ибрагимов придумал себе псевдоним Брамо, взяв из своей фамилии пять букв. Это решение он объясняет так:

Мне всегда хотелось, чтобы меня ассоциировали с одним конкретным именем, не путая ни с кем другим.

Брамо – скрипач

Завершив учебу, Брамо стал концертмейстером оркестра Южной Вестфалии, а потом начал выступать и как солист. Концерты скрипача проходят в разных странах: так, в сентябре 2019 года в Малом зале Московской консерватории он вместе с пианисткой Тамиллой Кулиевой исполнил произведения Сергея Прокофьева, Франца Шуберта, Белы Бартока и Сезара Франка, а в июле 2020-го в Каунасе вместе с литовскими музыкантами сыграл "Времена года" Антонио Вивальди. В нынешнем году музыкант побывал в Баку: 29 марта вместе с симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибекова под управлением Фуада Ибрагимова дал концерт в филармонии, а 1 апреля провел мастер-класс в Зале камерной и органной музыки.

Брамо – дирижер и композитор

Несколько лет назад Брамо решил попробовать себя в качестве композитора: его первым сочинением стала песня "Мое сердце – Шуша" на стихи азербайджанской поэтессы Лейлы Бегим. По словам автора, на него повлияли рассказы Фуада Ибрагимова, который родился и провел детство в Шуше. Песню Брамо посвятил своему другу и подарил ему на день рождения.

Дирижирование – еще одно увлечение, ставшее профессией Брамо. С 2021 года он является главным дирижером камерного оркестра немецкого города Аттендорна. В июле 2023-го музыкант принял участие в международном конкурсе дирижеров в Бухаресте: он вошел в шестерку финалистов и получил премию.

Благодарен председателю жюри – американскому дирижеру Джону Аксельроду. Этот конкурс дал мне много

– Брамо.