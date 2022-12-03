Ниязи — маэстро из династии Гаджибековых

Ниязи — представитель прославленной музыкальной династии, он стал первым азербайджанским профессиональным дирижером, получившим международную известность. Расскажем, где и у кого он учился музыке, как складывалась его дирижерская и композиторская карьера, какими наградами был отмечен маэстро, когда в Баку открылся его музей.

Известная музыкальная семья

Ниязи родился 20 августа 1912 года в Тбилиси в музыкальной семье. Его отец — Зульфугар Гаджибеков — известный композитор, заслуженный деятель искусств Азербайджана, дядя — Узеир Гаджибеков — основоположник азербайджанской классической музыки, автор первой национальной оперы, педагог, народный артист Азербайджана и СССР.

Где Ниязи обучался музыке?

Детство Ниязи прошло в Баку, в музыкальной школе он учился играть на скрипке у известного педагога Юлия Шефферлинга, получившего образование в Петербургской консерватории. С 1925 года Ниязи занимался по классу композиции: у Михаила Гнесина — в московском Государственном музыкальном техникуме (теперь это Музыкальное училище имени Гнесиных), у Гавриила Попова — в ленинградском Центральном музыкальном техникуме (теперь это Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Мусоргского), у Аро Степаняна — в Ереванской государственной консерватории. Завершил учебу Ниязи в 1934 году в Азербайджанской государственной консерватории (теперь это Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибекова): композицию ему преподавал профессор Леопольд Рудольф, а дирижирование — профессор Стефан Штрассер.

Ниязи — дирижер

В 1937 году Ниязи стал дирижером Азербайджанского государственного театра оперы и балета, а вскоре начал выступать и с Азербайджанским симфоническим оркестром. Первый большой успех пришел к музыканту в апреле 1938 года: на Днях искусства Азербайджана в Москве он дирижировал оперой Муслима Магомаева-старшего "Наргиз". Через два года Ниязи получил звание заслуженного деятеля искусств Азербайджана, в июле 1946-го стал лауреатом Всесоюзного смотра молодых дирижеров в Ленинграде, в 1948-м был назначен художественным руководителем и главным дирижером Азербайджанского симфонического оркестра имени Узеира Гаджибекова и занимал этот пост до конца жизни. Под его руководством были впервые исполнены многие произведения Кара Караева, Фикрета Амирова, других азербайджанских композиторов, большое место в репертуаре коллектива занимала русская и европейская классика — музыка Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Ференца Листа, Гектора Берлиоза, Антонина Дворжака.

Продолжалось и сотрудничество Ниязи с театром оперы и балета: в 1951-1952 и 1958-1959 годах он был главным дирижером, а в 1961-1965 годах — директором, художественным руководителем и главным дирижером коллектива. Под его управлением шли оперы "Кероглы" Гаджибекова, "Севиль" Амирова, "Князь Игорь" Александра Бородина, "Кармен" Жоржа Бизе, "Аида" Джузеппе Верди, "Богема" Джакомо Пуччини, "Проданная невеста" Бедржиха Сметаны, балеты "Спящая красавица" Чайковского, "Тропою грома" Караева и другие спектакли.

В 1960-1961 годах Ниязи являлся главным дирижером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (нынешнего Мариинского). Вместе с балетмейстером Юрием Григоровичем и художником Симоном Вирсаладзе он работал над постановкой балета "Легенда о любви" Арифа Меликова, 23 марта 1961 года провел премьеру в Ленинграде, а в 1962-м — в Баку.

Маэстро гастролировал в Праге, Бухаресте, Берлине, Лондоне, летом 1973 года в рамках I Стамбульского музыкального фестиваля дирижировал оперой турецкого композитора Аднана Сайгуна "Кероглы".

Ниязи — композитор

Свои первые произведения — оркестровую "Закатальскую сюиту" и песни на слова азербайджанских поэтов — Ниязи написал в середине 1930-х. Среди самых известных сочинений композитора — опера "Хосров и Ширин", созданная в 1942 году по одноименной поэме Низами, и симфонический мугам "Раст", написанный в 1949-м. Балет "Читра" он создал по мотивам драмы индийского писателя Рабиндраната Тагора "Читрангада". Поставила его балетмейстер Наталья Данилова, ученица Агриппины Вагановой, премьера состоялась 19 июня 1960 года в Куйбышевском государственном театре оперы и балета (теперь это Самарский академический театр оперы и балета имени Шостаковича), в 1961-м спектакль исполнили в Москве на вечере в честь 100-летия со дня рождения Тагора. 9 апреля 1972 года "Читру" впервые представили в Баку.

Это была интересная постановка с замечательной музыкой. Ниязи дирижировал тем спектаклем

— исполнительница главной партии, народная артистка Азербайджана Тамилла Ширалиева

Отрывки из этого спектакля азербайджанские танцовщики включили в программу своих первых индийских гастролей в январе 1975 года. А правительство Индии отметило создателей балета премией имени Джавахарлала Неру: Данилова получила ее в 1970-м, Ниязи — в 1974-м.

В 1951 и 1952 годах дирижер был удостоен Государственной премии СССР, в 1955-м стал народным артистом Азербайджана, через четыре года — народным артистом СССР, а в 1967-м — лауреатом Государственной премии Азербайджана.

Как в Азербайджане сохраняют память о Ниязи?

Музыкант скончался 2 августа 1984 года в Баку и был похоронен на Аллее почетного захоронения. Вдова Ниязи передала Государственному музею музыкальной культуры часть его архива: нотные рукописи, книги и ноты из его библиотеки, фотографии, афиши, грампластинки. Когда не стало и ее, решено было сделать в квартире, где дирижер жил с 1958 года, дом-музей, и перенести туда все экспонаты. Открытие состоялось 18 сентября 1994 года и было приурочено к празднованию Дня национальной музыки. В честь знаменитого дирижера названы симфонический оркестр, улица и детская музыкальная школа в Баку, а 2 февраля 2017 года в парке на улице Ниязи появился памятник маэстро.