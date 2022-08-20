Нани Брегвадзе — певица, возродившая русский романс

Нани Брегвадзе называют королевой русского романса, первой леди грузинской эстрады, повелительницей "Снегопада". Романсы и песни в ее исполнении хорошо знакомы не одному поколению слушателей. Расскажем, почему Брегвадзе любит романсы, с кем выступает в последние годы и в каких городах есть ее именные звезды.

Когда Нани Брегвадзе начала петь?

Нани Брегвадзе родилась 21 июля 1936 года в Тбилиси. Ее отец — Георгий Брегвадзе — окончил театральную студию, пел, играл в театре и кино. В послевоенные годы он оставил актерскую профессию: работал в иранском торгпредстве, а потом был директором предприятия по лесозаготовкам. Имя, которое получила Нани, связано со съемками ее отца в фильме Николая Шенгелая "Золотистая долина" — так звали героиню картины, которую сыграла Нато Вачнадзе. Мама Нани — Ольга Микеладзе, пять ее сестер и брат обладали хорошими голосами, выступали в музыкальном ансамбле.

Так что у нас была не семья, а хор — и какой еще хор!

— Нани Брегвадзе.

Сама Нани в шесть лет уже пела для гостей не только грузинские песни, но и "Калитку", "Не уезжай ты, мой голубчик", другие старинные русские романсы, хотя тогда, по собственному признанию, "мало что понимала в тексте". Она окончила музыкальную школу, музыкальный техникум, а в 1963 году — Тбилисскую консерваторию имени Вано Сараджишвили по классу фортепиано.

Первый успех Нани Брегвадзе

В 1956 году Нани стала солисткой самодеятельного эстрадного оркестра Государственного политехнического института, а летом следующего года они отправились в Москву на VI всемирный фестиваль молодежи и студентов. Певица вспоминает это событие так:

Я исполняла в Центральном театре Советской Армии песню "Потушила я свечу". Мы получили первое место среди советских участников. Мне потом передали, что сидевший в жюри Леонид Утесов сказал: "Из этой девочки, если она продолжит петь, получится хорошая певица".

От "Рэро" до "Орэра"

В 1958 году композитор и дирижер Константин Певзнер создал и возглавил Государственный эстрадный оркестр "Рэро", в 1959-м к коллективу присоединилась Брегвадзе. В 1964 году она вместе с Московским мюзик-холлом отправилась в Париж, пела в знаменитом зале "Олимпия", потом были выступления в Канаде и других странах. Вскоре после этого Брегвадзе стала солисткой вокально-инструментального ансамбля "Орэра", в 1966 году они представили концертную программу в Московском театре эстрады. За этим выступлением последовали концерты во многих городах Советского Союза, гастроли более чем в 80 странах. Фирма грамзаписи "Мелодия" выпустила несколько дисков популярного коллектива, на которых были записаны грузинские народные песни, песни советских и зарубежных авторов и, конечно, "Тбилисо", ставшая визитной карточкой ансамбля и Брегвадзе.

Сольная карьера Нани Брегвадзе

В 1980 году началась сольная карьера Брегвадзе, долгое время ее бессменным аккомпаниатором была народная артистка Грузии Медея Гонглиашвили, которую певица знала со студенческих лет.

Медея была гениальная пианистка. Вместе с нею на сцене я себя чувствовала просто как рыба в воде. Я никогда не пою одну песню два раза одинаково, а Медея, не глядя на ноты, все делала как надо. Она была как целый оркестр

—Брегвадзе.

Гонглиашвили скончалась в феврале 2012 года, новым аккомпаниатором певицы стал Александр Сариев, еще она часто выступает с дирижером, пианистом и композитором Николозом Рачвели.

Брегвадзе возродила традиции Изабеллы Юрьевой, Тамары Церетели, Кето Джапаридзе, вернула на эстраду русский и цыганский романс. В СССР, отмечает певица, этот жанр вокальной музыки, "к сожалению, долго считался пережитком "дворянской салонной сентиментальности"". Она же романсы любит и поет с детства.

Ведь романс — настоящий мини-спектакль, который надо не просто спеть, а каждый раз вдумчиво сыграть на сцене

—певица.

Многим запомнились в ее исполнении не только романсы "Дорогой длинною", "Живет моя отрада", "Очаровательные глазки", но и "Снегопад", "Не оставляйте женщину одну", "Ах, эта красная рябина", "Беловежская пуща", "Кони-звери" и другие песни советских композиторов.

Певица признается, что всегда хотела играть в театре или кино. И наконец в августе 2011 года ее желание исполнилось: в новом здании Батумского театра оперы и балета состоялась премьера мюзикла, созданного по мотивам комической оперы Виктора Долидзе "Кето и Котэ". В этом спектакле прославленная исполнительница сыграла роль свахи Ханумы. Это — "авангардный спектакль, спектакль-гротеск", публика "сначала принимала его в штыки", а потом полюбила, рассказывает она.

60-летие творческой деятельности Брегвадзе отметила в сентябре 2017 года концертом в Большом зале Московской консерватории, а свой юбилей в июле 2021-го отпраздновала выступлением в Цинандали. В августе 2022 года она приняла участие в концерте, посвященном 80-летию Муслима Магомаева, в Баку. В последние годы на сцену вместе с Брегвадзе часто выходят ее дочь Эка Мамаладзе и внучка Наталья Кутателадзе. Их концерты состоялись не только в Грузии, но и в России, Казахстане, Израиле, на Кипре и в других странах.

У Брегвадзе много почетных званий и наград: она — народная артистка Грузии, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Грузии имени Шота Руставели, отмечена грузинскими орденами Чести и "Сияние", российским орденом Дружбы. В ноябре 2000 года в центре Тбилиси в честь певицы открыли памятную звезду, а в июле 2023-го именная звезда Брегвадзе появилась в Баку.