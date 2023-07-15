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Что нельзя есть тем, кто хочет сохранить зубы 

Рина Фельдман
Что нельзя есть тем, кто хочет сохранить зубы 
Здоровье зубов - один из важнейших факторов здоровья всего организма. Больные зубы - это не только опасно, но и крайне неприятно, а еще многие боятся идти к стоматологу. Почему некоторые виды продуктов опасны для зубов, сколько во рту бактерий и как понять, что можно есть, а от чего лучше воздержаться, рассказываем в нашем материале. 

Чтобы сохранить здоровье зубов на долгие годы, необходимо, в первую очередь, соблюдать гигиену полости рта и следить за тем, что мы отправляем в рот.

Почему еда опасна для зубов?

Влияние еды, которую мы употребляем, на здоровье зубов, зависит от двух факторов: ее состава и качества. В наших ртах живет более 700 видов бактерий, одни полезные, а другие вредные. 

Полезные бактерии помогают сохранить зубы крепкими, обеспечивают свежесть дыхания и помогают пищеварению. 

Вредные бактерии расщепляют глюкозу, то есть сахар, который мы получаем из продуктов и напитков, до кислоты, которая, в свою очередь, вытягивает необходимые минералы из зубов, и со временем в них образуются полости, то есть дырки. 

Если вовремя не чистить зубы, на поверхности зубов образуется налет, который усиливает кислотную среду и способствует развитию еще большего количества вредных бактерий. Накапливаясь, зубной налет превращается в зубной камень, который ведет к раздражению десен - гингивиту. 

Самое распространенное неинфекционное заболевание в мире

Кариес - это самое распространенное неинфекционное заболевание в мире. Кариес развивается на фоне потери зубом минеральных веществ и характеризуется образованием полостей (дыр) в зубе. Еда, которую мы потребляем, напрямую влияет на минеральный состав зубов. Запущенный кариес может даже привести к потере зуба. Кроме того, лечение зубов - процедура не из дешевых: по данным Всемирной организации здоровья, траты на стоматологические услуги составляют 5-10% семейного бюджета в развитых странах. 

Какая еда не полезна для зубов 

С еды начинается здоровье человека в целом и его зубов в частности. 

  • Для зубов в первую очередь, опасны продукты, в которых содержится сахар, точнее, сахароза, так называемый столовый сахар - 50% глюкозы, 50% фруктозы. Сахара много в таких продуктах, как конфеты, выпечка, фруктовые соки и газированная вода. 
  • Не менее опасна ”липкая” еда - жевательные конфеты, сухофрукты и сиропы. Такая еда застревает в фиссурах - бороздках - зубов и в пространстве между зубами, в результате чего в них накапливаются вредные бактерии. 
  • Определенные напитки, в том числе сладкая газированная вода, соки, энергетические напитки и молочные коктейли тоже опасны для зубов. Они омывают ротовую полость сладким раствором и уже кислотные сами по себе. Зубы начинают гнить, когда уровень кислотно-щелочного баланса во рту падает ниже pH 5,5. 
  • Цитрусовые, картофель, рис и бананы не очень полезны для зубов, поскольку в них сахар и кислоты, которые истончают зубную эмаль. При этом в них содержится питательные вещества, которые улучшают здоровье в целом. 
  • Алкоголь тоже вреден для зубов. Употребление алкогольных напитков ведет к снижению уровня слюны во рту. Слюна нужна, чтобы сохранить здоровье зубов. 
  • Лед не полезен для зубов, если вы любите его жевать. Поскольку лед твердый, он оставляет на поверхности зубов микро-царапины и трещины, тем самым нарушая целостность эмали. 
Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как защитить зубы от кариеса 

Чтобы как можно дольше не сталкиваться с такой проблемой, как кариес, важно придерживаться следующих несложных правил: 

  • Избегайте перекусов. Слюна - важнейший помощник здоровья зубов, она обеспечивает минерализацию зубной эмали и содержит бикарбонат, который нейтрализует чрезмерную кислоту во рту. После каждого приема пищи слюне требуется 20-30 минут, чтобы выстроить защитный барьер. 
  • Ограничьте прием алкоголя. 
  • Найдите альтернативу сахару. По возможности, лучше отказаться от чрезмерного употребления глюкозосодержащих напитков и продуктов. 
  • Жевательную резинку лучше выбирать без сахара и с ксилитом. Такая жвачка усиливает приток слюны и обладает противомикробным действием. 
  • Пейте чай. Черный и зеленый чай замедляют развитие кариеса. Главное, пить чай без сахара. 
  • Регулярно проводите осмотр у стоматолога. Лучше всего показываться зубному врачу не реже, чем раз в полгода, чтобы успеть остановить развитие кариеса на ранней стадии, пока процесс гниения не зашел слишком далеко. 
Стоматолог рассказал, в какое время нельзя чистить зубы

Стоматолог рассказал, в какое время нельзя чистить зубы

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