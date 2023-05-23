Зороастризм в России

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У интересующихся историей религиозных идей и у находящихся в духовном поиске есть возможность прикоснуться к древней традиции зороастризма в России. А ценители артефактов могут посетить Иран (особенно Тегеран и Йезд с окрестностями) и соседний Азербайджан, где памятники зороастрийской эпохи бережно сохраняются для нас и будущих поколений.

Почему Азербайджан – Страна огней

Всем известно красивое метафорическое название Азербайджана – Страна огней. О его происхождении ведутся дискуссии. Одна из наиболее распространенных версий гласит, что так называли эти земли из-за религии людей, их населявших. В эпоху правления Сасанидов (III-VII вв.) на территорию современного Азербайджана пришла одна из древнейших религиозных систем – зороастризм (или маздеизм), называемый иначе благоверием.

Зороастризм что за религия?

Основанная на откровении пророка Заратуштры (Заратустра, Зороастр, Зардушт) "Авесте" в VII-VI вв. до н.э. эта религия стала первой строго дуалистической системой в духовной истории человечества. Она провозгласила свободный нравственный выбор человека в деле служения добру или злу.

Согласно "Авесте", духовный и физический миры созданы всеблагим богом Ахура-Маздой.

Главный его враг - злой дух (мысль) Ангра-Майнью: разрушитель и губитель человеческого сознания. Он ведет к деградации общества и всего мира.

У любого человека есть выбор: служить силам зла или доброму духу Спента-Майнью и поддерживать вселенский закон добра Аша.

Где жили зороастрийцы?

Зороастризм играл важную роль и временами доминировал в мире Ахеменидского и Сасанидского периодов. С приходом пророка Мохаммеда и исламских завоеваний в Персии, зороастризм пришел в упадок, а оставшиеся верными учению Заратуштры подверглись гонениям. В итоге большая часть зороастрийцев мигрировала в Индию, в Гуджарат, образовав общины парсов.

До начала XX века лишь парсы и оставшиеся зороастрицы Персии, называемые гебрами сохраняли древнюю традицию. С открытием границ и облегчением миграции зороастрицы Индии и Ирана стали уезжать в страны Запада, распространяя свое учение, образовывая новые общины, не порывая при этом связь с родиной.

Зороастризм и астролог Павел Глоба

В России интерес к зороастризму проявился в 1980-е, в годы всеобщего религиозного возрождения. Немало этому способствовал известный астролог Павел Глоба. Он занялся возрождением "авестийской астрологии", создав "Авестийскую ассоциацию астрологии", заявив о себе как о потомственном зороастрийце. По семейной легенде, бабушка Глобы по материнской линии была вывезена из Персии из семьи гебров – персидских зороастрийцев. С ростом популярности Глобы как астролога и телеведущего вокруг него сформировался кружок последователей, воспринявших через него зороастрийскую традицию и "авестийскую астрологию".

Через 30 с лишним лет после расколов и неурядиц в Петербурге по-прежнему существует немногочисленная община последователей Заратуштры в изводе Павла Глобы. По предварительной договоренности зороастрийские богослужения можно посетить всем интересующимся.

Что делают зороастрийцы в Петербурге

Съемный офис общины, в котором и проводятся обряды располагается на пятом этаже здания в промзоне у завода "Армалит". Внутри скромная обстановка с астрологическими картами Москвы, Петербурга, Киева и Минска, стенд с журналами "Митра", портрет Заратуштры и картины с изображением зороастрийских божеств, небольшая библиотека. Гостей встречает лично глава общины Константин Старостин. Богослужения зороастрийцы проводят по четвергам, после захода солнца.

Кроме нас на литургии присутствует Константин, пожилая женщина и девушка-антрополог, проводящая длительное исследование общины в рамках университетского проекта. Во время богослужения у всех присутствующих, независимо от пола, должна быть покрыта голова. Есть коробка с гостевыми шапочками, похожими на ермолки или скуфьи. Надев их, мы уселись на стулья у стены, а члены общины и исследовательница за стол, на котором в хаотичном порядке были разложены листы бумаги, предметы и почему-то книги о марийских языке и культуре.

Как проходит богослужение

Начинается богослужение с торжественного повязывания ритуальных поясов-кушти поверх рубахи-судреха. Кушти - важный элемент религиозного обряда зороастрийцев, выполняющий обережные функции. Кушти плетется из 72 (именно столько глав в "Ясне" - наиболее значимой части "Авесты") белых шерстяных нитей. В зерванитской традиции, к которой принадлежит и община Петербурга, пояс может быть разноцветным, в зависимости от ступени посвящения. Ритуал повязывания сопровождается молитвами мобеда (священнослужитель у зороастрийцев) на священном авестийском языке.

Потом начинается основная часть литургии, а после молитвы в ритуальной чаше – афринагане - возжигается священный огонь. Богослужение занимает около 40 минут, в ходе которых читаются молитвы на авестийском и русском (переводы с пехлеви – другого исторического языка зороастрийцев). При этом в плане кинесики, пантомимы действо не формализовано: нет воздеваний рук, поклонов и других жестовых элементов коммуникации. Члены общины свободно передвигаются по помещению, без строгой привязки к месту и экстатической вовлеченности в процесс, отрешающей от мирских мыслей и наблюдений.

Сколько зороастрийцев в Петербурге?

В тот день на литургии присутствовало всего два члена общины, но обычно их 5-6, а в особо торжественные дни - до 20. По просьбам единоверцев из других городов, служба через смартфон транслировалась в прямой эфир в телеграм-канале зороастрийцев Санкт-Петербурга, где за ней наблюдали еще около 10 человек.

Община довольно малочисленна, а потому сосредоточена на важнейших богослужениях. Прочая внелитургическая жизнь (просветительские беседы и встречи) скудна в силу ограниченности ресурсов и аудитории. Но зороастрийская община открыта для поклонников учения Заратуштры и заинтересована в привлечении новых членов. В качестве миссионерских площадок выступают интернет-ресурсы общины, включая богато наполненный сайт, группы "ВКонтакте" и в Telegram. Приток новых адептов носит маятниковый характер: периодически община пополняется небольшим числом людей, через какое-то время следует обратный процесс. Это стабилизирует численность на небольшой цифре в 20 человек.

Кто становится зороастрийцем?

Что касается неофитов, то зороастрийцы в России это чаще всего молодые выходцы из русских православных семей с высшим образованием, пришедшие к благоверию путем духовных поисков без влияния зороастрийской миссии со стороны. По словам московских конвертитов, в зороастризме их привлекает свобода воли и нравственного выбора, зависимость спасения от активного действия, следование триаде: благие мысли, благие слова, благие деяния. При этом московская община остается более разрозненной, нежели петербургская: не имеет собственного помещения, не проводит регулярных богослужений.

Глава питерской общины Старостин говорит, что зарегистрированные общины зороастрийцев существуют лишь в Москве и Петербурге, а в других городах живут отдельные интересующиеся и поддерживающие благоверие. Но даже при такой малочисленности организаций между ними периодически возникают трения богословского и административно-правового характера. Что, впрочем, не приводит к серьезной вражде и "анафематствованию" друг друга.

Международные связи российских зороастрийцев

Община развивает связи с зороастрийцами Ирана, Индии, Северной Америки. Случаются взаимные визиты, паломничества к святым местам, постоянная корреспонденция. Это важный момент, свидетельствующий о признании Русского Анджомана (самоназвание российского сообщества – религиозная территориальная единица) со стороны "природных" зороастрийцев, гебров и парсов.

Интересно, что герметичная (вследствие тяжелого положения и давления со стороны ИРИ) иранская община гебров с большей открытостью принимает зарубежных единоверцев и интересующихся туристов, нежели местных.

Прикоснуться к древней традиции

Зороастрийская религия оставила нам обширное наследие. Это и пятикратная молитва, и выпускание крови из мяса перед употреблением, а также празднование Новруза и некоторые космогонические концепции (протомонотеизм, свобода выбора человека).

На сегодняшних день зороастрийские общины по всему миру атомизированы, а Всемирная зороастрийская организация имеет скорее декларативный, чем функциональный надгосударственный характер. При этом в целом сохраняется авторитет анджомана мобедов Ирана и панчаят мобедов Индии - исторических центров зороастризма, сохранивших непрерывность традиции.