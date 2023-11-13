Маленький Катар остановит большую войну?

Катар уже проявил себя как активный игрок международных процессов в "арабской весне" и на Украине. Сегодня Доха работает над прекращением огня в секторе Газа.

Катар, несмотря на небольшие размеры, в последние десять лет выступает активным игроком в ближневосточных процессах. Крупнейшие запасы газа в регионе (третьи в мире) позволяют Дохе финансировать "ближневосточный CNN", телеканал Al Jazeera и поддерживать свои интересы не только в регионе, но и Европе. "Катарские авиалинии", например, являются спонсором многих известных спортивных объединений, например, футбольного клуба "Барселона".

Катар вместе с Турцией и другими суннитскими странами стоял у руля "арабской весны". Однако позднее соседние страны ОАЭ и Саудовская Аравия начали рассматривать Катар как угрозу. Доха поддерживала опасное для монархий движение "братьев-мусульман" (запрещено в России) в Сирии и на севере Африки. Однажды саудиты, египтяне и другие члены ЛАГ решили наказать Катар. В 2017 году они ввели в его отношении блокаду, обвинив в "спонсировании терроризма".

Благодаря тому, что за Катар вступилась вторая армия НАТО - Турция - и такой сильный региональный игрок, как Иран, блокада не увенчалась успехом. В 2021 году Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет подписали соглашение о примирении с Катаром. На чемпионате мира по футболу 2022 года никто даже не вспоминал про старые обиды. Кронпринц КСА Мухаммед бен Салман вместе с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани сидели на церемонии открытия, а первый до начала мундиаля распорядился помочь соседней стране в ходе его проведения.

Возврат в "арабскую семью" укрепил значение Катара, а дипломатическая активность Дохи делает ее активным участником мировых процессов. Катар может выступить не только катализатором смены режимов в Сирии, Ливии, Египте и Тунисе, но и миротворцем.

Год назад вместе с Саудовской Аравией и Турцией Катар выступил посредником в обмене пленными между Россией и Украиной. В этом году Доха попробовала свои силы в остановке другого не менее ожесточенного конфликта. 9 октября, два дня после начала масштабных столкновений между ХАМАС и Израилем, китайское агентство "Синьхуа" сообщило о готовности катарцев поучаствовать в обмене израильских заложников.

"При поддержке США Катар стремится достичь срочного соглашения, которое привело бы к освобождению израильских женщин, захваченных ХАМАС, в обмен на палестинских женщин-заключенных в израильских тюрьмах", - сообщало информагентство.

С того момента прошли полтора месяца. Конфликт не удалось погасить. Число жертв с палестинской стороны в секторе Газа выросло до 14 тыс человек. Однако Катар не сдался. По закрытым каналам катарские спецслужбы вели переговоры с американцами, израильтянами и ХАМАС.

И вот накануне стало известно о первых результатах. В обмен на 50 израильских заложников Минюст Израиля готов выдать 300 палестинских заключенных. В этом списке числятся 13 палестинских женщин, обвиняемые за попытку совершить теракт с применением холодного оружия. Остальные - мужчины и подростки. Большинство сидят в тюрьмах из-за участия в протестах и бросания камней в израильтян. Израиль готов отдать их не сразу. В первые четыре дня планируется вернуть в Газу 150 заключенных, но в обмен на 50 израильтян.

Окончательное решение зависит также от того, оспорит ли общественность и оппозиция решение правительства Биньямина Нетаньяху. Так или иначе, посредником в этом процессе выступает Катар. Обмен пленными позволит на четыре дня прекратить боевые действия. Хотя сам Нетаньяху дал понять, что данное перемирие не означает конец войне с ХАМАС.

Для окончание вражды в Газе нужны множество условий. Это и компромисс со стороны Нетаньяху, которому угрожает отставка, и поведение США и ЕС (их способность надавить на Тель-Авив), и готовность ХАМАС к соблюдению режима тишины, а у его союзников в лице Ирана, Катара и Турции - готовность добиться этого.

Если смотреть на ситуацию оптимистично, то обмен пленными может стать точкой старта для долгосрочного перемирия.