Какое будущее у науки

Опубликовано: 12:21, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ впервые определил направления развития сектора исследований и разработок и его возможной трансформации под влиянием мегатрендов.

Промежуточные результаты масштабного проекта "Будущее науки" были представлены в день открытия Международного научного симпозиума "Форсайт и научно-техническая и инновационная политика", проводимого в составе XIV Ясинской (Апрельской) конференции НИУ ВШЭ 13 и 14 апреля. Вот главные выводы:

Границы

Исследовательский цикл сокращается, ускоряется и дорожает. Границы между областями науки размываются, стадии исследовательского процесса сближаются, развиваются междисциплинарные исследования.

Финансирование

Растущие масштабы финансирования науки из всех источников эксперты видят не столько фактором изменений, сколько условием ее существования. Главным драйвером роста затрат на науку в мире выступает предпринимательский сектор.

Акторы

Меняется состав акторов научной деятельности и их роли в науке. Например, ряд функций государства переходит некоммерческим организациям и бизнесу. Расширяется автономия университетов. Усиливается кооперация науки с бизнесом и диалог с обществом, которое все активнее вовлекается в развитие сектора исследований и разработок, включая выбор приоритетов и оценку результатов.

Кадры

Дефицит квалифицированных кадров — основной барьер развития науки. Конкуренция за исследователей с каждым годом обостряется не только на уровне стран, но между наукой и бизнесом. Основным способом удержания кадров в науке, по мнению российских ученых, является высокая заработная плата, по мнению зарубежных — долгосрочные контракты.

Открытость

Результаты науки становятся более открытыми, при этом требования к ним повышаются. Наряду с сохраняющими значимость научными статьями и патентами, появляются новые формы фиксации, охраны и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности (например, на базе технологий блокчейна). Развивается вторичное использование научных данных из открытых источников. Почти половина экспертов считают распространение открытых научных результатов важным трендом, более четверти сомневаются в будущей востребованности научных монографий и глав.

Высокорисковые исследования

В числе направлений политики, набирающих популярность, — поддержка высокорисковых исследований, которые могут привести к получению прорывных результатов. Ресурсы все больше концентрируются на приоритетных направлениях исследований и разработок, обеспечивающих технологический суверенитет. Долгосрочным трендом является развитие доказательных инструментов и внедрение на всех этапах реализации научно-технической политики новых подходов, в том числе с использованием больших данных.

Цифровизация

Цифровая среда, поддерживающая производство и трансляцию знаний, — наиболее ожидаемый фактор системных и качественных изменений в науке. Благодаря цифровизации появляются более разнообразные форматы, практики и объединения креативных ресурсов. Например, возникают профессиональные исследовательские сообщества нового типа (в том числе сетевые, виртуальные).

Результаты представленного исследования легли в основу аналитического доклада, который будет опубликован осенью 2023 года.

Справка

Исследование "Будущее науки" ИСИЭЗ НИУ ВШЭ реализует с 2022 по 2024 годы в рамках стратегического проекта "Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования" программы развития НИУ ВШЭ. Проведенные в 2022 году работы были сфокусированы на оценке влияния мегатрендов на каждый из ключевых блоков научной системы (исследовательский цикл, акторы, ресурсы, кадры, результаты, политика). Эмпирической базой послужили данные экспертного опроса 374 представителей ведущих российских и международных научных организаций, университетов, компаний, а также серии глубинных интервью.