Опубликовано: 20:11, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

19 сентября 2023 года Министерство обороны Азербайджанской Республики заявило, что начало локальные антитеррористические мероприятия на территории Карабахского региона.

Согласно заявлению Минобороны Азербайджана, «в целях обеспечения положений Трёхстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобождённые от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера». Согласно заявлению, азербайджанская армия в рамках своей деятельности не наносила удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры. В целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на дороге Лачин-Ханкенди и в других направлениях были созданы гуманитарные коридоры и пункты приема. В ответ на заявление министерство обороны Армении заявило, что у неё нет никаких вооруженных формирований, военной техники или личного состава в Карабахском регионе Азербайджана, обвинив государство в ложных заявлениях.

Предыстория

Антитеррористическим операциям в регионе предшествовала череда событий, однако кульминационным моментом стали террористические атаки, совершенные незаконными армянскими формированиями в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша и Ходжавендском районе.

Несмотря на вышеупомянутое заявление касательно отсутствия военной инфраструктуры в Карабахе, армянская сторона в течение последних 3 лет финансировала размещение 10 000 военнослужащих, расположенных в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, а также установку мин со стороны армян по периметру «серой зоны». Кроме того, Армения осуществляла нелегальные военные перевозки в Карабахский регион Азербайджана до установки азербайджанской стороной ППП «Лачин».

Последние несколько месяцев этнические армяне, проживающие на территории Азербайджана, призывали о помощи международное сообщество, обвиняя азербайджанскую сторону в блокировании дороги Лачин-Ханкенди и создании «гуманитарной катастрофы». Причиной приостановки движения транспорта по дороге стали неоднократные попытки перевозки незаконным путем различных видов контрабанды на транспортных средствах, принадлежащих Международному Комитету Красного Креста. Со стороны Азербайджана армянам Карабаха была предложена помощь путем использования дороги Агдам-Ханкенди.

Так, 29 августа 2023-го года Азербайджанское Общество Красного Полумесяца направило из Баку гуманитарную помощь с 40 тоннами мучной продукции для удовлетворения нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахе. Однако, армяне категорически отказались принять помощь, несмотря на «гуманитарную ситуацию». При этом армянские жители Карабаха неоднократно отказывались от прямых переговоров с азербайджанской стороной. Также, договоренность о том, что дороги Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди будут открыты синхронно 1 сентября 2023-го года также была нарушена армянской стороной.

Премьер-министр Армении публично признал территориальную целостность Азербайджана, Азербайджан же неоднократно заявлял о том, что армянские жители Карабаха являются гражданами страны, и что не хотел бы политизировать вопрос с доставкой гуманитарной помощи. При этом Азербайджан также заявлял, что не допустит существования «серой зоны» в рамках своих границ, несмотря на усилия Армении по сохранению этого статуса. Это и стало причиной обострения ситуации.

Обвинения армян в адрес Российской Федерации

Армяне и до этого неоднократно обвиняли российский миротворческий контингент, временно дислоцированный в Карабахе в «бездействии», утверждая, что РМК не должен был допустить установки ППП «Лачин» и закрытия дороги впоследствии. Сначала антитеррористических мероприятий, поведенных Азербайджаном, армяне снова обратились к РМК, призывая его вмешаться. Заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой с призывом прекращения военных действий встретило критику армянской стороны.

Артак Бегларян, представляемый армянами как «защитник прав человека» сепаратистского режима, заявил, что именно на России лежит большая доля ответственности за так называемый «геноцид» армян Карабаха.

МИД Армении также обратился к РМК с призывом остановить антитеррористические мероприятия. Заявление главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова касательно того, что РМК не имеют права применять оружие пока нет угрозы их жизни стали очередным предметом обвинений, в то время как пост замруководителя Совбеза России Дмитрия Медведева о судьбе «коллеги из соседней страны» было расценено армянами как «добро» России на полномасштабную войну. С критикой также столкнулось заявление Главы комитета Госдумы по международным отношениям РФ Леонида Слуцкого, касательно того, что власти Армении сами признали территориальную целостность Азербайджана.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян выступил с осуждающим заявлением в адрес России, отметив, что армянская сторона «проголосовала за Россию во всех международных институтах, не вышла из ОДКБ, не вышла из ЕАЭС», однако не получила «ожидаемой поддержки» в связи с ситуацией в Карабахе.

Договоренность о завершении антитеррористических мероприятий и выводе оставшихся подразделений Вооруженных сил Армении из зоны развертывания РМК была вовсе представлена армянами как «сдача» Карабаха Россией Азербайджану.

Стоит отметить, что незадолго до вышеупомянутых событий Армения выступала с совершенно иной риторикой в адрес России. Так, в начале сентября 2023-го года премьер-министр Армении дал изданию La Repubblica интервью, где обвинил Россию в нежелании разрешить «гуманитарную ситуацию» в Карабахе, а РМК и вовсе обвинил в неспособности выполнить миссию, возложенную на них. Премьер-министр также отметил, что РФ по собственному желанию решила покинуть регион Южного Кавказа. На что МИД России ответил тем, что происходящее является результатом политики самого премьер-министра.

Помимо этого, по сообщениям Министерства обороны Республики Армения 11 сентября 2023-го года на территории страны стартовали армяно-американские военные учения «Eagle Partner 2023», которые продолжались до 20-го сентября текущего года. Целью же согласно заявлению Минобороны Армении, являлось «повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение готовности армянского подразделения к плановым оценкам». Касаясь данного вопроса, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил «настороженность» и необходимость в «глубоком анализе и отслеживании ситуации». Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал данную инициативу Армении «странной», отметив при этом, что государство в течении 2 лет отказывалось от участия в учениях ОДКБ. С.Лавров также отметил, что Армения и Россия несут взаимные союзнические обязательства перед друг другом и заявил, что данные мероприятия могут иметь негативные последствия и для самой Армении. С.Лавров оценил данную инициативу, как попытку НАТО проникнуть в Зкавказье. Также, глава МИД РФ раскритиковал заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна от 2021-го года касательно того, что Россия «сдала» Карабахский регион Азербайджану, отметив, что «более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить».

Таким образом, можно оценить обвинения и критику армянской стороны в адрес РФ как показатель двойных стандартов политики представителей власти страны.

Вывод

По сообщениям Минобороны Азербайджана в ходе антитеррористических мер Азербайджанская армия взяла под контроль более 90 военных позиций. По договоренности, достигнутой при посредничестве РМК было принято решение «о выводе оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения из зоны развертывания российского миротворческого». Касательно обвинений Еревана в адрес России Дмитрий Песков заявил, что мероприятия, проводимые Азербайджаном в Карабахе, государство де-юре осуществляет на своей территории. Поэтому критика Еревана в адрес РФ не имеет оснований.

Таким образом, целью антитеррористической операции было обеспечение суверенитета Азербайджана на территориях, где по результатам Второй Карабахской войны временно был размещен РМК. Ликвидация армянских вооруженных формирований на территории Карабахского региона была обязательным пунктом в рамках трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Интеграция жителей Карабаха армянской национальности в политический, экономический и социальный спектр жизни Азербайджана же является важным этапом на пути к установлению устойчивого мира во всем регионе.