Встреча с послом Азербайджана в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ

В павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Мустафаевым Рахманом Сахибовичем. Мероприятие прошло в рамках нового проекта «Точка зрения», организованного Павильоном.





"Точка зрения" станет площадкой для встреч с известными азербайджанцами, живущими в России. Цель проекта - наладить открытый диалог между представителями азербайджанской общины, популяризация азербайджанской культуры и обсуждение актуальных вопросов.