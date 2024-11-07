Вестник Кавказа

Встреча с послом Азербайджана в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ

В павильоне «Азербайджан» на ВДНХ состоялась встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации Мустафаевым Рахманом Сахибовичем. Мероприятие прошло в рамках нового проекта «Точка зрения», организованного Павильоном.



"Точка зрения" станет площадкой для встреч с известными азербайджанцами, живущими в России. Цель проекта - наладить открытый диалог между представителями азербайджанской общины, популяризация азербайджанской культуры и обсуждение актуальных вопросов.

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