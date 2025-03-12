Пашинян против Гарегина II. Максим Шевченко о том, почему премьер Армении невзлюбил Эчмиадзин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал сложить полномочия главы Армянской апостольской церкви. Также он заявил, что сторонникам ААЦ необходимо объединиться ради избрания нового иерарха.
Что вынудило армянского премьера пойти на открытый конфликт с католикосом, почему Эчмиадзин и Пашинян невзлюбили друг друга, как зародилась Армянская апостольская церковь, к чему приведет противостояние с иерархом — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.