Вестник Кавказа

Пашинян против Гарегина II. Максим Шевченко о том, почему премьер Армении невзлюбил Эчмиадзин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Католикоса Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал сложить полномочия главы Армянской апостольской церкви. Также он заявил, что сторонникам ААЦ необходимо объединиться ради избрания нового иерарха.

Что вынудило армянского премьера пойти на открытый конфликт с католикосом, почему Эчмиадзин и Пашинян невзлюбили друг друга, как зародилась Армянская апостольская церковь, к чему приведет противостояние с иерархом — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко. 

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