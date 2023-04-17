Опубликовано: 17:42, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Ирано-азербайджанские отношения продолжают находится в турбулентном состоянии. Несмотря на телефонные звонки глав внешнеполитических ведомств двух стран, ситуация между Баку и Тегераном продолжает оставаться напряжённой.

ОКНА | Взгляд из Баку на отношения с Тегераном | Гость: Фархад Мамедов

«ОКНА» - авторский проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» с участием ведущих экспертов и специалистов в области политологии, международных отношений, экономики и энергетики. Ведущий программы - политолог Фархад Ибрагимов.

Гость этого выпуска программы: директор Центра исследований стран Южного Кавказа (CSSC Baku), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Мамедов.