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Взгляд из Баку на отношения с Тегераном

Ирано-азербайджанские отношения продолжают находится в турбулентном состоянии. Несмотря на телефонные звонки глав внешнеполитических ведомств двух стран, ситуация между Баку и Тегераном продолжает оставаться напряжённой.

ОКНА | Взгляд из Баку на отношения с Тегераном | Гость: Фархад Мамедов

«ОКНА» - авторский проект информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» с участием ведущих экспертов и специалистов в области политологии, международных отношений, экономики и энергетики. Ведущий программы - политолог Фархад Ибрагимов. 

Гость этого выпуска программы: директор Центра исследований стран Южного Кавказа (CSSC Baku), эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Мамедов. 

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