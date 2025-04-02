Вестник Кавказа

Максим Шевченко о кризисе между Россией и Азербайджаном, событиях в Екатеринбурге

Кто хотел поссорить Москву и Баку, что стоит за событиями в Екатеринбурге, как развивалась история отношений России и Азербайджана, как избежать подобных ситуаций в будущем — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и политик Максим Шевченко.

После событий 27 июня, когда российские силовики провели в Екатеринбурге операцию, в ходе которой погибло двое и пострадали пятеро граждан России азербайджанского происхождения, Москва и Баку обменялись резкими заявлениями в адрес друг друга на разных уровнях. Дипломатический кризис сопровождался распространением многочисленных фейков. Пять дней спустя двустороння повестка стала вновь наполняться позитивом. 

 

 

 

 

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