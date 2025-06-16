Азербайджан спас российских артистов в Иране

Друг познается в беде. Трагедией могли закончиться Дни культуры России и в Иране и съемки на иранской территории художественного фильма "Трудно быть богом". Но дружественный Азербайджан пришел на выручку России.

Когда в ночь на 13 июня израильские самолеты предприняли первую атаку на Иран, в стране помимо российских туристов находилось:

- более полусотни музыкантов Большого симфонического оркестра имени Чайковского

- и дагестанского ансамбля «Лезгинка», выступавшие со своими программами на Неделе российской культуры в Иране

- а также съемочная группа режиссера Федора Бондарчука, снимавшая фильм по роману братьев Стругацких.