Зурабишвили выступит перед парламентом Грузии в начале февраля

В начале следующего месяца президент Грузии выступит в парламенте. Ранее сообщалось, что ее выступление может быть сорвано из-за разногласий с "Грузинской мечтой".

Президент Грузии выступит с ежегодным отчетом в парламенте в начале февраля. Об этом сообщил зампред парламента.

"Президент дала согласие прийти на первое заседание, и, соответственно, 6 февраля будет ее ежегодный отчет"

– Шалва Папуашвили

Заседание состоится 6 февраля.

Ранее сообщалось, что из-за разногласий Саломе Зурабишвили с правящей партией ее выступление может быть сорвано.

Напомним, впервые Зурабишвили выступила с ежегодным отчетом в парламенте в 2019 году. Предстоящее выступление станет для нее уже пятым по счету.