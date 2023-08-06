Жители нескольких стран ощутили произошедшее в Афганистане землетрясение

Опубликовано: 11:28, 6 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Афганистане сегодня произошло землетрясение, которое ощутили на себя жители соседних государств. Информация о жертвах не поступала.

Утром 6 августа в Афганистане произошло землетрясение, которое почувствовали на себе жители нескольких соседних стран.

Подземные толчки были зарегистрированы в 5:02 по местному времени (03:32 мск). Об этом проинформировала Геологическая служба США.

Магнитуда землетрясения составила 5,3. Его ощутили на себе жители Узбекистана, Таджикистана и Пакистана.

Подземные толчки также зафиксировала сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана. Там отметили, что их эпицентр располагался в 854 км от Алматы.

Согласно предварительной информации, в результате землетрясения никто не пострадал.