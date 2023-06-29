Жители Махачкалы - счастливые люди

Опубликовано: 23:44, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Большинство жителей Махачкалы назвали себя счастливыми людьми. При этом среди несчастных больше оказалось представителей мужского пола.

Около 77% жителей Махачкалы назвали себя счастливыми людьми, об этом говорится в исследовании, которое провел сервис SuperJob.

Так, 25% горожан убеждены в том, что они счастливы. 52% жителей города считают, что они скорее счастливы.

Процент несчастных махачкалинцев составил 24%, при этом однозначно несчастными себя рискнули назвать лишь 6%, скорее - 18%.

Стоит добавить, что среди однозначно несчастных больше всего оказалось представителей мужского пола - 10%, в то время как однозначно несчастных женщин в Махачкале всего 4%.

