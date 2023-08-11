Жители Кубани отдохнут от жары

На этих выходных жару в Краснодарском крае ненадолго сменит дождливая погода, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Уже завтра в регионе установится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах дожди будут сильными и сопровождаться градом, передает портал Юга.ру.
Ветер будет северным, его скорость составит 5-10 м/с, во время грозы его порывы будут достигать до 12-14 м/с. Предстоящей ночью температура воздуха составит 20-25 тепла, днем 27-32 со знаком плюс, однако она может упасть до 27-29 градусов, этому поспособствуют грозовые дожди.
В воскресенье осадков не ожидается, а температура воздуха составит 29-31 тепла.
МЧС Кубани также предупредили жителей и гостей Сочи о том, что в отдельных районах города-курорта ожидаются сильные дожди с грозами.