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Жители Кубани отдохнут от жары

Жители Кубани отдохнут от жары
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В предстоящие выходные жителей Кубани ждет небольшая передышка от сорокаградусной жары, установившейся в регионе – синоптики прогнозируют дожди, грозы и град.

На этих выходных жару в Краснодарском крае ненадолго сменит дождливая погода, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уже завтра в регионе установится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди и грозы, в отдельных районах дожди будут сильными и сопровождаться градом, передает портал Юга.ру. 

Ветер будет северным, его скорость составит 5-10 м/с, во время грозы его порывы будут достигать до 12-14 м/с. Предстоящей ночью температура воздуха составит 20-25 тепла, днем 27-32 со знаком плюс, однако она может упасть до 27-29 градусов, этому поспособствуют грозовые дожди.

В воскресенье осадков не ожидается, а температура воздуха составит 29-31 тепла.
МЧС Кубани также предупредили жителей и гостей Сочи о том, что в отдельных районах города-курорта ожидаются сильные дожди с грозами.

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