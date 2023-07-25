Жителей Москвы предупреждают о грозе и сильном ветре

Опубликовано: 18:59, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение из-за непогоды. В ближайшие 24 часа в городе ожидаются сильные дожди и ветер.

На Москву надвигаются гроза и шквалистый ветер. Об этом информирует столичный главк МЧС России.

С 20:00 сегодняшнего дня и до утра среды в столице будут дожди, сопровождающиеся шквалистым усилением ветра до 15 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 20:00 25 июля с сохранением до 11:00 26 июля по г. Москве ожидается дождь, местами сильный, ливень, гроза. При грозе - шквалистое усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду"

– МЧС РФ

В связи с этим ведомство призывает автолюбителей соблюдать скоростной режим и отказаться от резких маневров. Пешеходам рекомендуется не приближаться к шатким конструкциям и деревьям.