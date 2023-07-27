Жителей Москвы предупредили о ночном дожде и ветре

Опубликовано: 21:54, 27 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ночь с 27 на 28 июля в Москве будет идти сильный дождь. Синоптики также прогнозируют шквалистый ветер до 15 метров в секунду.

Сегодня ночью в Москве ухудшатся погодные условия. Об сказано в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Согласно информации, с вечера 27 июля и в течение всего завтрашнего дня в столице будут идти грозовые ливни. Синоптики прогнозируют, что они будут сопровождаться шквалистым усилением ветра до 15-17 метров в секунду.

Жителей и гостей города просят не приближаться к деревьям, а автолюбителям – не парковаться возле них.