Жителей Махачкалы не будут выселять из незаконно построенных домов

Глава Дагестана опроверг массовые выселения жителей Махачкалы из незаконно построенных домов. Он заявил, что в Дагестане создана комиссия, которая занимается данным вопросом.

Глава Дагестана Сергей Меликов во время прямого эфира с жителями республики заявил, что массового выселения махачкалинцев из домов, которые были возведены незаконно, не будет.

"Дома, имеющие возможность получить разрешение на ввод после проведения определенных работ и приведения в нормативное состояние технических условий, конечно, будут стоять, как бы они уродливо ни находились на территории города. Это большой объем работ, хотел бы и успокоить граждан, что никаких массовых выселений из квартир не будет"

- Сергей Меликов

Он напомнил, что в 2020 году во время проверок в Махачкале выявили свыше 450 незаконно построенных домов, из которых 200 уже приведены в нормативное состояние. Меликов отметил, что власти продолжат работу в этом направлении.

Глава Дагестана также рассказал о профильной комиссии, созданной для того, чтобы заниматься вопросом незаконных построек. Кроме того, к работе привлекли прокуратуру.

По его словам, проблемы с энергоснабжением в Махачкале вызваны как раз незаконным строительством. Он подчеркнул, что мощности были рассчитаны только на те дома, которые находились в действующем генплане, добавив, что сегодня домов стало намного больше.

"Источники энергоснабжения, которые не были на эту нагрузку рассчитаны, использовались для подключения незаконно возведенных домов. Отсюда и низкое напряжение в домах, отсюда и частые аварии"

- Сергей Меликов

Помимо этого, Меликов сказал, что превышение этажности и незаконное нарушение подключения к коммунальным сетям являются частыми нарушениями при строительстве многоквартирных домов.