Жителей Кубани предупредили о возможном выходе рек из берегов

На Кубани в ближайшее время ожидаются подъемы уровня воды в реках. Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе.

В ближайшие выходные в Краснодарском крае уровень воды в водоемах может превысить благоприятные значения. Об этом информирует Главное управление МЧС РФ по региону.

"В Краснодарском крае с 15 по 17 декабря прогнозируют сильные дожди и мокрый снег. В связи с этим на юго-западных притоках реки Кубань и реках Черноморского побережья ожидаются подъемы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок"

– пресс-служба

В МЧС рекомендуют местным жителям и туристам временно отказаться от походов и максимально ограничить поездки.

Ранее в регионе объявили штормовое предупреждение из-за непогоды.