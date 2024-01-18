Жителей Кубани предупредили о риске схода лавин

Лавиноопасно на Кубани будет ближайшие несколько дней. Жителей края просят не ходить в горы до конца рабочей недели.

В Краснодарском крае в ближайшие двое суток будет сохраняться опасность схода лавин. Об этом информирует региональное управление МЧС.

В связи с этим ведомство объявило в крае штормовое предупреждение.

"В течении суток 25 и 26 января 2024 года в горах Краснодарского края выше 1000 метров лавиноопасно"

– пресс-служба

Местных жителей и гостей региона призывают соблюдать меры предосторожности и временно отказаться от походов в горные районы.