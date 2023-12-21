Жителей Кубани предупредили о лавинах и гололеде 

На Кубани до конца текущей рабочей недели будет лавиноопасно. МЧС предупреждает также о сильном гололеде.

В ближайшие несколько дней в Краснодарском крае могут сойти лавины. Об этом сказано на сайте регионального управления МЧС.

В связи с этим в крае было объявлено штормовое предупреждение.

"В течение суток четверга и пятницы в горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1,5 тыс. м лавиноопасно"

– МЧС

Кроме того, до конца сегодняшних суток, а также до середины дня 11 января на Кубани будет сильный гололед.