РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Жителей Карачаево-Черкесии защитили от финансовых мошенников

Жителей Карачаево-Черкесии защитили от финансовых мошенников
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Любой житель КЧР вне зависимости от того, на каком языке он говорит, сможет начать свободно покупать и продавать в интернете, составить семейный бюджет, а также уберечься от мошенников.

Как продавать в интернете, вести бюджет с привлечением интернет-технологий и не попасться на уловки мошенников сможет узнать больше жителей Карачаево-Черкесии после того, как основы финансовой грамотности были переведены на языки народов республики. В настоящее время создано порядка двадцати озвученных лекций, а также печатные материалы.

«Ценность аудиолекций на национальных языках в том, что знания о финансах становятся более доступны жителям сельской местности и людям старшего поколения – тем, кому удобнее воспринимать информацию на родном языке»

– заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево‑Черкесии Рауф Тугов

Особый акцент авторы курса сделали на том, как распознать мошенников. Этот раздел будет актуален для жителей старшего поколения.

Финансовую отчетность медучреждений проверят в Карачаево-Черкесии

Финансовую отчетность медучреждений проверят в Карачаево-Черкесии

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
800 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version