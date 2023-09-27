Жителей Карачаево-Черкесии защитили от финансовых мошенников

Опубликовано: 6:05, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Любой житель КЧР вне зависимости от того, на каком языке он говорит, сможет начать свободно покупать и продавать в интернете, составить семейный бюджет, а также уберечься от мошенников.

Как продавать в интернете, вести бюджет с привлечением интернет-технологий и не попасться на уловки мошенников сможет узнать больше жителей Карачаево-Черкесии после того, как основы финансовой грамотности были переведены на языки народов республики. В настоящее время создано порядка двадцати озвученных лекций, а также печатные материалы.

«Ценность аудиолекций на национальных языках в том, что знания о финансах становятся более доступны жителям сельской местности и людям старшего поколения – тем, кому удобнее воспринимать информацию на родном языке»

– заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево‑Черкесии Рауф Тугов

Особый акцент авторы курса сделали на том, как распознать мошенников. Этот раздел будет актуален для жителей старшего поколения.