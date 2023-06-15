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Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о ливнях с сильным ветром

Жителей Карачаево-Черкесии предупредили о ливнях с сильным ветром
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Синоптики ожидают завтра в КЧР сильный грозовой ливень В связи с этим в республике объявили штормовое предупреждение.

В Карачаево-Черкесии объявили штормовое предупреждение. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении Главного управления МЧС по региону.

Синоптики прогнозируют, что 16 июня на территорри КЧР будут идти сильный грозовой дождь и град. Также ожидается шквалистый ветер до 23 метров в секунду.

В ведомстве подчеркнули, из-за ливня вода в водоемах может подняться до опасных отметок, а в горных районах возможно образование селей.

В МЧС обращают внимание на то, что сильные дожди могут подтопить низменности, повредить ЛЭП и сельхозкультуры. Из-за осадков также увеличится количество ДТП.

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