Жителей Кабардино-Балкарии предупредили об ураганном ветре до утра воскресенья

Опубликовано: 13:59, 14 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КБР объявили штормовое предупреждение до утра воскресенья в связи с ожидающимся ураганным ветром. Его скорость местами будет достигать 30 метров в секунду.

В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся ураганным ветром, сообщает 14 апреля ГУ МЧС РФ по региону.

Неблагоприятная погода продлится до конца выходных

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, субботу и утром в воскресенье скорость ветра в горных районах будет местами достигать 30 метров в секунду.

В ведомстве призвали граждан быть осторожными и бдительными.

Опасность схода лавин

В МЧС также сообщили о повышенном риске схода лавин в горах. Предупреждение о лавиноопасности будет действовать 14 и 15 апреля.