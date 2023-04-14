Жителей Кабардино-Балкарии предупредили об ураганном ветре до утра воскресенья

В КБР объявили штормовое предупреждение до утра воскресенья в связи с ожидающимся ураганным ветром. Его скорость местами будет достигать 30 метров в секунду.
В Кабардино-Балкарии объявлено штормовое предупреждение в связи с ожидающимся ураганным ветром, сообщает 14 апреля ГУ МЧС РФ по региону.
Неблагоприятная погода продлится до конца выходных
Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу, субботу и утром в воскресенье скорость ветра в горных районах будет местами достигать 30 метров в секунду.
В ведомстве призвали граждан быть осторожными и бдительными.
Опасность схода лавин
В МЧС также сообщили о повышенном риске схода лавин в горах. Предупреждение о лавиноопасности будет действовать 14 и 15 апреля.