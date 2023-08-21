Жителей Грузии предупредили об ухудшении погоды

Вечером 21 августа и в течение завтрашнего дня в Грузии будут идти дожди с градом. Такая погода ожидается в горных и высокогорных районах страны.
В Грузии сегодня вечером ухудшится погода. Об этом сообщили в Нацагентстве окружающей среды.
Там отметили, что до конца сегодняшних суток и 22 августа в горных и высокогорных районах республики ожидаются дожди с градом, сопровождающиеся ветром.
В связи с ливнем уровень воды в водоемах можно подняться до опасных отметок, а в горных районах возможны образоваться небольшие оползни.