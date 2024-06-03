Вестник Кавказа

Жителям Тбилиси пообещали плохую погоду

Жителям Тбилиси пообещали плохую погоду
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Погода в ближайшие часы серьезно испортится в столице и восточных регионах Грузии. Там пройдут дожди с градом, которые будут сопровождаться сильным ветром.

До конца суток 7 июня в восточных регионах Грузии и Тбилиси ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Нацагентство окружающей среды.

Синоптики прогнозируют кратковременные грозовые дожди, град и сильный ветер.

В агентстве предупреждают местных жителей о высоком риске образования оползней и селей в холмистых и горных районах.

При этом уровень угрозы развития природных катастроф оценивается как средний.

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