Жителям Ставрополья пообещали дождливые и ветреные выходные

Опубликовано: 12:58, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ближайшие выходные на Ставрополье будут идти дожди, сопровождающиеся сильным ветром. Улучшение погоды ожидается не раньше понедельника.

В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, ожидающихся в ближайшие субботу и воскресенье. Об этом информирует противопожарная и аварийно-спасательная служба региона.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 16 и 17 сентября местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с"

– пресс-служба

Местным жителям и туристам рекомендуется во время непогоды не подходить близко к деревьям, рекламным конструкциям и сооружениям повышенного риска, включая мосты и ЛЭП.