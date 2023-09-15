Жителям Ставрополья пообещали дождливые и ветреные выходные

В ближайшие выходные на Ставрополье будут идти дожди, сопровождающиеся сильным ветром. Улучшение погоды ожидается не раньше понедельника.
В Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий, ожидающихся в ближайшие субботу и воскресенье. Об этом информирует противопожарная и аварийно-спасательная служба региона.
"По данным Ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 16 и 17 сентября местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-23 м/с"
– пресс-служба
Местным жителям и туристам рекомендуется во время непогоды не подходить близко к деревьям, рекламным конструкциям и сооружениям повышенного риска, включая мосты и ЛЭП.