Жителям Карачаево-Черкесии пообещали заморозки

В КЧР в ночь с понедельника на вторник ожидаются заморозки. В МЧС предупредили о возможных повреждениях сельхозкультур.
В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение в связи с ожидающимися заморозками. Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.
Согласно прогнозу синоптиков, в ночь с 11 на 12 сентября и завтра утром температура воздуха составит минус 2 градуса.
В ведомстве предупреждают, что заморозки могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур, а также повредить косточковые культуры.