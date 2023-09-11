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Жителям Карачаево-Черкесии пообещали заморозки

Жителям Карачаево-Черкесии пообещали заморозки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В КЧР в ночь с понедельника на вторник ожидаются заморозки. В МЧС предупредили о возможных повреждениях сельхозкультур.

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение в связи с ожидающимися заморозками. Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь с 11 на 12 сентября и завтра утром температура воздуха составит минус 2 градуса.

В ведомстве предупреждают, что заморозки могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур, а также повредить косточковые культуры.

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