Жителям Карачаево-Черкесии пообещали заморозки

Опубликовано: 12:36, 11 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР в ночь с понедельника на вторник ожидаются заморозки. В МЧС предупредили о возможных повреждениях сельхозкультур.

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение в связи с ожидающимися заморозками. Об этом информирует Главное управление МЧС по региону.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь с 11 на 12 сентября и завтра утром температура воздуха составит минус 2 градуса.

В ведомстве предупреждают, что заморозки могут привести к повреждению и гибели сельхозкультур, а также повредить косточковые культуры.