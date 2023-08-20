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Житель Ставрополя наткнулся в лесу на взрывную находку

Житель Ставрополя наткнулся в лесу на взрывную находку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Житель города Ставрополь отправился в лес за веточками для аквариума, а обнаружил сверток с гранатометом. Находку у гражданина изъяли и направили на экспертизу.

Житель Ставрополя пошел в лес за веточками для аквариума, а нашел гранатомет, пишет телеграмм-канал "Сапа Ставрополь".

Мужчина обнаружил его в лесу, оружие было завернуто в полиэтилен. Помимо гранатомета, внутри были два запала и зажигательная трубка.

Оружие находилось всего в 500 м от жилого дома по улице Октябрьской.

Сверток был изъят полицейскими и отправлен на экспертизу. О находке уже известно ФСБ и прокуратуре.

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