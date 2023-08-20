Житель Ставрополя наткнулся в лесу на взрывную находку

Житель города Ставрополь отправился в лес за веточками для аквариума, а обнаружил сверток с гранатометом. Находку у гражданина изъяли и направили на экспертизу.
Житель Ставрополя пошел в лес за веточками для аквариума, а нашел гранатомет, пишет телеграмм-канал "Сапа Ставрополь".
Мужчина обнаружил его в лесу, оружие было завернуто в полиэтилен. Помимо гранатомета, внутри были два запала и зажигательная трубка.
Оружие находилось всего в 500 м от жилого дома по улице Октябрьской.
Сверток был изъят полицейскими и отправлен на экспертизу. О находке уже известно ФСБ и прокуратуре.