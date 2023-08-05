Житель Кубани предложил девушке выйти за него замуж, а потом – утонул 

Опубликовано: 20:15, 5 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Тимашевске утонул местный житель. По данным спасателей, он находился в воде в нетрезвом состоянии. Его девушка рассказала, что он сделал ей предложение, а затем отправился прыгать с пирса.

Трагедия произошла в Тимашевске, где на пляже местный житель сделал предложение знакомой, а затем отправился прыгать в воду. Один из прыжков привел к фатальным последствиям.

"Очевидцы, которые были на пляже, кинулись в воду к утопающему и достали мужчину из воды без признаков жизни"

– аварийно-спасательный отряд "Кубань-Спас"

Несмотря на усилия спасателей и врачей, спасти пострадавшего не удалось.

