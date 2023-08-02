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Житель горевшей многоэтажки в Алматы рассказал, как спас 16 человек

Житель горевшей многоэтажки в Алматы рассказал, как спас 16 человек
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Накануне в одной из многоэтажек Алматы вспыхнул пожар, огонь, разгоревшийся в одной из квартир, перекинулся на электрокабели в лифте. Это значительно уменьшило шансы людей на спасение. По словам свидетелей пожара, люди выпрыгивали из окон и выбрасывали детей. В результате пожара погибла женщина, пострадало 43 человека, в том числе – дети.

Как часто бывает, масштабные трагедии рождают героев. При пожаре в многоэтажке в Алматы им стал местный житель Тлеужан Ахметхан. Он спас 16 человек.

Журналистам удалось пообщаться с Тлеужаном, и вот что он рассказал.

"Сначала я провел свою семью до лестницы. Сказал им спускаться. Когда заметил, что дым поднимается наверх, побежал к соседям, которые живут на 16 этаже"

 – Тлеужан Ахметхан

Далее, отвечая на вопрос Sputnik Казахстан, он сообщил о том, что, так как лифт вышел из строя, приходилось подниматься со второго на шестнадцатый этаж пешком.

"Вывели оттуда две семьи - семь человек. Помогали по возможности: кому нужна была помощь - их несли на руках. Хоть я и живу на 2-м этаже, схема здания на всех этажах одинаковая. Ничего не было видно. Прикрыли голову футболкой, намотали рот и нос влажной тряпкой и ощупью, по стенке пошли спасать людей"

– Тлеужан Ахметхан

Также он вынес новорожденного ребенка из задымленной квартиры.

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Пожарные рассказали о том, как горел лифт в многоэтажке в Алматы

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