Житель Дагестана стал виновником гибели человека в ДТП

Автомобиль с людьми опрокинулся на Ставрополье. Водитель потерял управление и вылетел с дороги. Жертвой стал один человек. Начата проверка.

ДТП с участием жителя Дагестана произошла в Шпаковском округе Ставропольского края, пишет пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла утром. 25-летний водитель из Дагестана потерял управление и вылетел с дороги в поле, где автомобиль опрокинулся.

Отмечается, что 26-летний человек, находившийся в машине как пассажир, умер на месте трагедии. Водитель при этом не пострадал.

В Госавтоинспекции заявили, что за последние два года виновник трагедии 10 раз нарушал правила ПДД. Его проверят на опьянение.

Стоит добавить, что соответствующие органы организовали проверку.