Житель Дагестана сгорел при пожаре в частном доме

Опубликовано: 9:50, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Каспийске. Причин возгорания устанавливаются.

В одном из домов Каспийска накануне вспыхнул пожар в результате которого погиб мужчина. Об этом проинформировали в пресс-службе Главка МЧС по республике.

"В 20.59 мск 29 июня по линии 112 поступило сообщение о том, что в Каспийске, по ул. Кирова горит частный жилой дом. По прибытии пожарных расчетов горела комната площадью 30 квадратных метров. Скончался мужчина 1963 года рождения, надышался продуктами горения"

– МЧС РФ

Причины возгорания устанавливаются.