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Житель Дагестана сгорел при пожаре в частном доме

Житель Дагестана сгорел при пожаре в частном доме
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Каспийске. Причин возгорания устанавливаются.

В одном из домов Каспийска накануне вспыхнул пожар в результате которого погиб мужчина. Об этом проинформировали в пресс-службе Главка МЧС по республике.

"В 20.59 мск 29 июня по линии 112 поступило сообщение о том, что в Каспийске, по ул. Кирова горит частный жилой дом. По прибытии пожарных расчетов горела комната площадью 30 квадратных метров. Скончался мужчина 1963 года рождения, надышался продуктами горения"

– МЧС РФ

Причины возгорания устанавливаются.

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